अलवर: पति की हत्या करने वाली पत्नी बॉयफ्रेंड संग गिरफ्तार, शव नीले ड्रम में डालकर हुई थी फरार

राजस्थान में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की लाश नीले ड्रम में मिली थी. शव को जल्दी गलाने के लिए नमक भी डाला गया था. व्यक्ति की हत्या के बाद से ही पत्नी, तीन बच्चों के साथ फरार थी. वहीं, मकान मालिक का बेटा भी गायब था. हालांकि, अब पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी यानि कि मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी सोमवार को खैरथल-तिजारा जिले से हुई है.

एक एजेंसी को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हंसराम का शव रविवार को एक घर की छत पर एक ड्रम में बंद मिला. मामले में उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को हिरासत में लिया गया है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी हंसराम अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़ बास में रहते थे.

धारदार हथियार से किया गया था हमला

पुलिस के अनुसार बच्चों के साथ फरार सुनीता और जितेंद्र से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि शव पर धारदार हथियार से वार किया गया था और पड़ोसियों द्वारा दुर्गंध आने की शिकायत के बाद शव बरामद हुआ. पुलिस ने यह भी दावा किया कि शव को जल्दी सड़ने के लिए पूरे शरीर पर नमक लगाया गया था.

ईंट भट्टे पर काम करने वाला हंसराम लगभग दो महीने से छत पर किराए के कमरे में रह रहा था. पुलिस के अनुसार वह शराब पीने का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ शराब पीता था.

पुलिस ने बताया कि खैरथल जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र में नीले ड्रम में मिले युवक कि पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था. वह अक्सर पति के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी. पति की हत्या के बाद से ही महिला अपने तीन बच्चों के साथ फरार थी. मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी है फरार था.

