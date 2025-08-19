scorecardresearch
 

Feedback

अलवर: पति की हत्या करने वाली पत्नी बॉयफ्रेंड संग गिरफ्तार, शव नीले ड्रम में डालकर हुई थी फरार

राजस्थान में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की लाश नीले ड्रम में मिली थी. वहीं, अब इस मामले में व्यक्ति की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
पति की हत्या मामले में महिला और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)
पति की हत्या मामले में महिला और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)

राजस्थान में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की लाश नीले ड्रम में मिली थी. शव को जल्दी गलाने के लिए नमक भी डाला गया था. व्यक्ति की हत्या के बाद से ही पत्नी, तीन बच्चों के साथ फरार थी. वहीं, मकान मालिक का बेटा भी गायब था. हालांकि, अब पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी यानि कि मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी सोमवार को खैरथल-तिजारा जिले से हुई है.

एक एजेंसी को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हंसराम का शव रविवार को एक घर की छत पर एक ड्रम में बंद मिला. मामले में उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को हिरासत में लिया गया है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी हंसराम अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़ बास में रहते थे.

यह भी पढ़ें: मेरठ के बाद अब अलवर में नीले ड्रम से निकली लाश, जानें पति के खिलाफ पत्नी और उसके प्रेमी की खौफनाक साजिश

सम्बंधित ख़बरें

नीले ड्रम में शव मिलने से सनसनी फैल गई. (Photo: ITG)
नीले ड्रम में पति का शव, गलाने के लिए नमक... पत्नी और मकान मालिक का बेटा फरार 
ड्रम में मिला युवक का शव. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान: नीले ड्रम में मिला UP के युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब 
Ludhiana Blue Drum Murder Case
नीले ड्रम में लाश, 36 घंटे की जांच, महिला समेत 4 गिरफ्तार... 'लुधियाना हत्याकांड' का ऐसे हुआ पर्दाफाश 
dead body found in blue drum
अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर, नीले ड्रम में डाली लाश, हैरान कर देगी कहानी 
Hanumangarh Minor girl murdered
रिश्ते में लगने वाले दादा ने 8 साल की पोती को उतारा मौत के घाट, संदूक से मिला शव 

धारदार हथियार से किया गया था हमला 

पुलिस के अनुसार बच्चों के साथ फरार सुनीता और जितेंद्र से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि शव पर धारदार हथियार से वार किया गया था और पड़ोसियों द्वारा दुर्गंध आने की शिकायत के बाद शव बरामद हुआ. पुलिस ने यह भी दावा किया कि शव को जल्दी सड़ने के लिए पूरे शरीर पर नमक लगाया गया था.

Advertisement

ईंट भट्टे पर काम करने वाला हंसराम लगभग दो महीने से छत पर किराए के कमरे में रह रहा था. पुलिस के अनुसार वह शराब पीने का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ शराब पीता था.

पुलिस ने बताया कि खैरथल जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र में नीले ड्रम में मिले युवक कि पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था. वह अक्सर पति के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी. पति की हत्या के बाद से ही महिला अपने तीन बच्चों के साथ फरार थी. मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी है फरार था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement