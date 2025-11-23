scorecardresearch
 

लग्जरी कार, गर्लफ्रेंड, लूट और नाकाबंदी… नर्सिंग कर चुकी लड़की कैसे बनी बॉयफ्रेंड की क्राइम पार्टनर?

जयपुर में ऐसी वारदात सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. दरअसल, पंजाब के रहने वाले बदमाश यहां कार लूटने पहुंचे. एक बदमाश की गर्लफ्रेंड भी उसका साथ दे रही थी. बदमाश एक स्कूल संचालिका की कार लूटकर भागे, मगर पुलिस पीछे पड़ गई. इस दौरान बदमाश गर्लफ्रेंड को कार में ही छोड़कर पुलिस से बचने के लिए जंगल की ओर भाग गया.

पुलिस पहुंची तो कार में बैठी मिली लड़की. (Photo ITG)
जयपुर में ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पुलिस से लेकर शहरवासियों तक को हैरत में डाल दिया. फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने स्कूल संचालिका की लग्जरी कार लूटी और फरार होने लगे, लेकिन रास्ते में लगी नाकाबंदी देखकर उनके होश उड़ गए. हालात ऐसे बने कि बदमाश न सिर्फ कार छोड़कर भागे, बल्कि कार में बैठे स्कूल संचालिका के पालतू डॉग और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. 

घटना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सीतारामपुरा इलाके की है. यहां रहने वाली स्कूल संचालिका अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठने जा रही थीं. ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक एक बदमाश झटके से कार की आगे वाली सीट पर आ बैठा. ड्राइवर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बदमाश ने पिस्टल दिखाकर उसे बाहर निकाल दिया. कार की पिछली सीट पर संचालिका का पालतू डॉग बैठा था, लेकिन बदमाशों ने उसकी परवाह नहीं की और कार लेकर फरार हो गए. पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के मुताबिक, जानकारी मिलते ही जयपुर पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी. कई लोकेशंस पर पुलिस टीमों को तैनात किया गया. बदमाश कार लेकर शाहपुरा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आगे पुलिस को देखकर घबरा गए. पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने तेज रफ्तार में कार भगाने की कोशिश की, मगर नाकाबंदी तोड़ नहीं सके. घबराहट में उन्होंने कार रोक दी और जंगल की ओर भाग निकले. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर एक लड़की भी बैठी मिली, जो बदमाशों की साथी निकली और मौके से भाग नहीं पाई. कार में पालतू डॉग भी था, जिसे उसके मालिक को सौंप दिया गया.

Luxury car nursing graduate girlfriend boyfriend partner in crime

गिरफ्तार युवती की पहचान नवसीरत कौर के रूप में हुई, जो मुख्य आरोपी लवजीत की गर्लफ्रेंड है. ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम का कहना है कि नवसीरत बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन लवजीत और उसके साथी बमन सिंह की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बन गई. जांच में पता चला कि वारदात से पहले नवसीरत ने रेकी की थी और कुछ दूरी पर खड़े होकर लूटी गई कार में जाकर बैठी, ताकि फरार होने में मदद मिल सके.

पुलिस के अनुसार, दोनों फरार बदमाश लवजीत और बमन सिंह पंजाब के रहने वाले हैं. उन पर वहां आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. दोनों इंदौर में कार लूटने पहुंचे थे, मगर असफल होने पर जयपुर पहुंचे और यहां वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब दोनों फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है. जयपुर शहर के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द दोनों गिरफ्त में होंगे.

