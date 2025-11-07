20 सेकंड में 20 थप्पड़ तड़ातड़...ज्वैलर से पिटकर भागी लुटेरी, आंख में मिर्ची झोंककर लूट का था प्लान

गुजरात के अहमदाबाद शहर के राणिप इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई, जब महिला आरोपी की चालाकी पर दुकानदार की फुर्ती भारी पड़ गई. महिला ने दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूट करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसे पकड़ लिया और उसे 20 सेकंड में एक के बाद एक 20 थप्पड़ जड़ दिए.

चेहरे पर दुपट्टा बांधकर दुकान में आई

पूरा मामला नकडंद ज्वेलरी शॉप का है, जहां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर दुकानदार के सामने बैठी है. बातचीत के दौरान वह अचानक अपनी थैली से मिर्च पाउडर निकालती है और दुकानदार की आंखों में फेंकने की कोशिश करती है. मगर दुकानदार सतर्क था- उसने बचाव किया और तुरंत महिला का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया.

पकड़ा और लगातार जड़े थप्पड़

इसके बाद दुकानदार ने लगातार 17 थप्पड़ जड़ दिए. जब महिला ने भागने की कोशिश की, तो दुकानदार ने उसे तीन और थप्पड़ व एक लात मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया. यह नजारा किसी एक्शन सीन जैसा लग रहा था. घटना के बाद महिला किसी तरह वहां से भाग निकली. हालांकि, राणिप पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि महिला ने पहले भी इसी इलाके की दुकानों में रेकी की थी, और यह किसी गिरोह से जुड़ी हो सकती है.

दुकानदार की फुर्ती से नाकाम हुई लूट

सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें लोग दुकानदार की फुर्ती और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने टिप्पणी की कि यह सतर्कता सभी दुकानदारों के लिए सबक है. फिलहाल, पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी है और लूट के इस असफल प्रयास के मामले में आगे की जांच जारी है.



