scorecardresearch
 

Feedback

भरतपुर: उधारी के 15 हजार पर विवाद, फायरिंग में पिता और दो बेटे घायल, वीडियो वायरल

भरतपुर जिले के आरसी गांव में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई. गोली लगने से एक व्यक्ति और उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना का वीडियो वायरल है, पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
फायरिंग में तीन लोग घायल (Photo: Screengrab)
फायरिंग में तीन लोग घायल (Photo: Screengrab)

भरतपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरसी गांव में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है. फायरिंग में एक शख्स और उसके दो बेटे गोली लगने से घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित मनहोरी गुर्जर ने कई वर्ष पहले पड़ोसी किशोर गुर्जर को 65 हजार रुपये उधार दिए थे. इसमें से 50 हजार रुपये लौटा दिए गए थे, जबकि शेष 15 हजार रुपये वापस नहीं किए जा रहे थे. जब मनहोरी ने तकादा किया तो आरोपी पक्ष ने शराब के नशे में गाली-गलौज शुरू कर दी.

उधार के पैसों को लेकर हुई फायरिंग 

सम्बंधित ख़बरें

Gunfire during prayer time at an American school, resulting in the deaths of children.
अमेरिका: स्कूल में प्रार्थना के दौरान फायरिंग, 2 बच्चों की मौत 
The accused in the shooting at Elvis Yadavs house has been arrested and was injured in the encounter.
एल्विश यादव फायरिंग केस: आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में हुआ जख्मी 
एल्विस यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार- (File Photo: ITG)
YouTuber एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद 
The scene after the gang war in Meerut (Photo: Itg)
मेरठ में कालू और गोलू ग्रुप के बीच गैंगवार, 50 राउंड फायरिंग, जली बाइकें-खोखे बरामद 
धनबाद में दो मोहल्ले के बीच फायरिंग और बमबाजी. (Photo: Screengrab)
धनबाद में दो मोहल्ले के बीच फायरिंग और बमबाजी से दहशत का माहौल, कई लोग घायल 

स्थिति बिगड़ने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को बुला लिया. इससे नाराज होकर किशोर गुर्जर और उसके परिजनों ने कथित रूप से गुंडों को बुलाकर फायरिंग कर दी. गोली लगने से मनहोरी गुर्जर, उनके पुत्र महेंद्र गुर्जर और हेमराज गुर्जर घायल हो गए.

घायलों को पहले डीग अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनका इलाज जारी है. घायल महेंद्र गुर्जर ने बताया कि उन्होंने अपने पड़ोसी को रुपये उधार दिए थे. जब तकादा किया तो उन्होंने गाली-गलौज की और हमने पुलिस बुला ली. इससे वे नाराज हो गए और हम पर फायरिंग कर दी. मुझे, मेरे पिता और भाई को गोली लगी है. 

Advertisement

फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन

इस घटना पर नगर थाना प्रभारी राम भरोसी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement