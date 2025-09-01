भरतपुर: उधारी के 15 हजार पर विवाद, फायरिंग में पिता और दो बेटे घायल, वीडियो वायरल

भरतपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरसी गांव में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है. फायरिंग में एक शख्स और उसके दो बेटे गोली लगने से घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित मनहोरी गुर्जर ने कई वर्ष पहले पड़ोसी किशोर गुर्जर को 65 हजार रुपये उधार दिए थे. इसमें से 50 हजार रुपये लौटा दिए गए थे, जबकि शेष 15 हजार रुपये वापस नहीं किए जा रहे थे. जब मनहोरी ने तकादा किया तो आरोपी पक्ष ने शराब के नशे में गाली-गलौज शुरू कर दी.

उधार के पैसों को लेकर हुई फायरिंग

स्थिति बिगड़ने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को बुला लिया. इससे नाराज होकर किशोर गुर्जर और उसके परिजनों ने कथित रूप से गुंडों को बुलाकर फायरिंग कर दी. गोली लगने से मनहोरी गुर्जर, उनके पुत्र महेंद्र गुर्जर और हेमराज गुर्जर घायल हो गए.

घायलों को पहले डीग अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनका इलाज जारी है. घायल महेंद्र गुर्जर ने बताया कि उन्होंने अपने पड़ोसी को रुपये उधार दिए थे. जब तकादा किया तो उन्होंने गाली-गलौज की और हमने पुलिस बुला ली. इससे वे नाराज हो गए और हम पर फायरिंग कर दी. मुझे, मेरे पिता और भाई को गोली लगी है.

फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन

इस घटना पर नगर थाना प्रभारी राम भरोसी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है.

