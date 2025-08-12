शराब के नशे में शख्स ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद फोन करके पुलिस को दी जानकारी

राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र के गंडाला गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाया व घटना की जानकारी दी. शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी पति को पत्नी के ऊपर शक था कि उसका किसी से संबंध है और वो फोन पर बात करती है. इस बात को लेकर आए दिन घर में विवाद होते थे.

जानकारी यह भी सामने आई है कि पति पर लाखों रुपए का कर्जा था. जिसके चलते वो परेशान रहता था. इसी बीच उसने शराब के नशे में यह खौफनाक कदम उठाया. मामले की सूचना मिलते ही नीमराना थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. मृतिका की पहचान 38 वर्षीय मंजीता शर्मा के रूप में हुई है. जबकि आरोपी पति का नाम भूपेश शर्मा है.

15 साल पहले हुई थी दोनों की शादी

दोनों की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी और उनका 13 साल का बेटा भी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है. मृतिका के परिजनों ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. हालांकि हत्या के पीछे के सही कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. हत्या के सही वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है.

नीमराना थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि भूपेश के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था. साथ ही उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है. साथ ही वह फोन पर उससे बात भी करती है. इस बात को लेकर आए दिन घर में लड़ाई होती थी व क्लेश रहता था.

