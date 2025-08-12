scorecardresearch
 

Feedback

शराब के नशे में शख्स ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद फोन करके पुलिस को दी जानकारी

राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र के गंडाला गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाया व घटना की जानकारी दी.

Advertisement
X
पति ने की पत्नी की हत्या. (File Photo: Chandra shekhar/ITG)
पति ने की पत्नी की हत्या. (File Photo: Chandra shekhar/ITG)

राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र के गंडाला गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाया व घटना की जानकारी दी. शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी पति को पत्नी के ऊपर शक था कि उसका किसी से संबंध है और वो फोन पर बात करती है. इस बात को लेकर आए दिन घर में विवाद होते थे.

जानकारी यह भी सामने आई है कि पति पर लाखों रुपए का कर्जा था. जिसके चलते वो परेशान रहता था. इसी बीच उसने शराब के नशे में यह खौफनाक कदम उठाया. मामले की सूचना मिलते ही नीमराना थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. मृतिका की पहचान 38 वर्षीय मंजीता शर्मा के रूप में हुई है. जबकि आरोपी पति का नाम भूपेश शर्मा है.

यह भी पढ़ें: पहले पत्नी की गला रेतकर हत्या, फिर सुनाई लूट की झूठी कहानी... अजमेर में यूं बेनकाब हुआ 'कातिल' पति

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur's Kajal Kinnar Murder Case (photo- screengrab)
लव ट्रायंगल में काजल किन्नर की हत्या? अभी भी इंस्टा पर अपडेट हो रहे स्टेटस, प्रेमी की तलाश 
Murder accused in Shamli police custody (photo- itg)
शामली में रिश्तों का कत्ल... पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या, जानें वजह 
HC ने डॉग शेल्टर होम की रिपोर्ट मांगी. (Photo:Representational)
राजस्थान में भी आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने का आदेश, बाधा डालने वालों पर होगी FIR 
The first search dog squad of Rajasthan
देश के 14 जंगलों में तैनात होंगे डॉग स्क्वायड, राजस्थान को मिला पहला डॉग स्क्वायड, रणथंभौर से होगी शुरुआत 
Policeman beaten shopkeeper with stick
ASI की गुंडागर्दी, दुकानदार पर बरसाए 50 से ज्यादा डंडे, CCTV वीडियो वायरल 

15 साल पहले हुई थी दोनों की शादी

दोनों की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी और उनका 13 साल का बेटा भी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है. मृतिका के परिजनों ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. हालांकि हत्या के पीछे के सही कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. हत्या के सही वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है.

Advertisement

नीमराना थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि भूपेश के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था. साथ ही उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है. साथ ही वह फोन पर उससे बात भी करती है. इस बात को लेकर आए दिन घर में लड़ाई होती थी व क्लेश रहता था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement