पहले पत्नी की गला रेतकर हत्या, फिर सुनाई लूट की झूठी कहानी... अजमेर में यूं बेनकाब हुआ 'कातिल' पति

राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 35 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने लूट और कत्ल की मनगढ़ंत कहानी रच डाली. लेकिन पुलिस की सतर्क जांच में उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी और कातिल पति का सच बेनकाब हो गया.

आरोपी की पहचान रोहित सैनी के रूप में हुई है. वारदात रविवार की है,. रोहित अपनी 33 वर्षीय पत्नी संजू को गंभीर हालत में लेकर किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचा. संजू के गले पर गहरे घाव थे और वह खून से लथपथ थी. उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. रोहित ने डॉक्टरोंको बताया कि रास्ते में कुछ अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला किया और उसकी पत्नी का गला रेत दिया.

उसने दावा किया कि इस दौरान उसे भी मामूली चोटें आईं. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद संजू की मौत हो गई. रोहित को भी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया. डॉक्टरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. अस्पताल पहुंची पुलिस ने रोहित का बयान दर्ज किया, लेकिन जांच के दौरान क्राइम सीन से मिले सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान में कई विरोधाभास नजर आए.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोहित से गहन पूछताछ की गई. वो लगातार अपने बयान बदलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो आखिरकार टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसका अपने पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी बीच झगड़े के दौरान आवेश में आकर उसने उसका गला रेत दिया.

हत्या के बाद शक से बचने के लिए उसने खुद को भी मामूली चोटें पहुंचाईं और लूट की कहानी गढ़ दी. पुलिस ने रोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने संजू के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है.

