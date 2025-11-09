scorecardresearch
 

Feedback

जिस फ्लैट में हुई थी पत्नी की हत्या, पति ने 26 साल तक रेंट देकर उसे रखा खाली

जापान में एक शख्स ने उस फ्लैट का 26 साल तक रेंट दिया, जिसमें उसकी पत्नी की हत्या हुई थी. जबकि, वह खुद उस फ्लैट में नहीं रहता था. फिर भी इस अजीब वजह से उसका किराया देता रहा.

Advertisement
X
पत्नी के मर्डर वाले क्राइम सीन को सुरक्षित रखने के लिए पति ने खाली फ्लैट का 26 साल तक दिया किराया (Photo - AI Generated)
पत्नी के मर्डर वाले क्राइम सीन को सुरक्षित रखने के लिए पति ने खाली फ्लैट का 26 साल तक दिया किराया (Photo - AI Generated)

जापान में पत्नी की हत्या के बाद शोक से पीड़ित  पति ने उस फ्लैट को किराये पर ले लिया, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था. उस खाली पड़े "भूतिया घर" का उसने 26 वर्षों तक  किराया चुकाया. सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे पता चल सके कि उसकी हत्या किसने की.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अपराध स्थल को संरक्षित करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या वाले फ्लैट को 26 साल के लिए किराए पर ले लिया. इस पर उसने 145,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब सवा करोड़ रुपये खर्च किए. वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पर चाकू से जो वार किए गए थे, उसके खून के धब्बों को साफ किया जाए. 

पत्नी की हत्या करने वाली महिला को था पति से एकतरफा प्यार
वह सबूतों से छेड़छाड़ होने देना नहीं चाहता था. उसे आरोपी के पकड़े जाने का इंतजार था. उसकी उम्मीदें आखिरकार तब पूरी हुईं जब संदिग्ध ने मध्य जापान के नागोया में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी मिडिल स्कूल में महिला के पति की सहपाठी थी और वह उस पर मोहित थी. इस वजह से उसने उसकी पत्नी की हत्या कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Couple in court room
हर दिन जाना होता था 8 कस्टमर्स के पास... पति-पत्नी ऐसे चला रहे थे देह व्यापार  
Indian man helps paralysed woman
बारिश में फंसी थी पैरेलाइज्ड महिला, इंडियन शख्स ने ऐसे की मदद, Video वायरल 
Delhi wedding firecrackers viral video
कार के सनरूफ से खड़ा होकर जला रहा था पटाखा, हुआ ऐसा हाल... देखें Video 
एआई के कारण नौकरी गंवाने वाले व्यक्ति ने Reddit पर एक इमोशनल पोस्ट में बताया कि बेरोजगार होने के बाद समाज का रवैया कैसे बदल गया और लोग उसे “बेकार” समझने लगे. (Photo: AI Generated)
AI की वजह से गई नौकरी, अब लोग कर रहे हैं आलोचना - 'यूजर बोला- डिप्रेशन में जा रहा' 
चीन के लोग QR स्कैन करने के बाद अपने फोन को मूर्ति या घूपदान के पास हल्के से छूते है. (Photo: factsdastan_official)
पेमेंट QR को मंदिर के धूप दान को क्यों दिखा रहे चाइना के लोग अपने, जानें कारण 
Advertisement

नवंबर के आरंभ में समाचार आउटलेट एनएचके द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद इस मामले ने जनता का ध्यान आकर्षित किया. यह हत्या 13 नवंबर, 1999 को हुई थी, जब गृहिणी नामिको ताकाबा घर पर मृत पाई गईं. उनकी गर्दन पर किसी नुकीली चीज से कई बार वार किया गया था.

हत्या के बाद आरोपी का नहीं मिला कई वर्षों तक कोई सुराग 
उसका दो साल का बेटा उसके पास सुरक्षित था. अधिकारियों ने इस मामले पर 100,000 पुलिस अधिकारियों को लगाया और 5,000 लोगों से साक्षात्कार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जांचकर्ताओं को जो एकमात्र सुराग मिला, वह यह था कि संदिग्ध महिला थी, जिसका रक्त प्रकार बी था, उसकी लंबाई लगभग 1.6 मीटर थी तथा उसने 24 सेमी लंबे जूते पहने हुए थे.

पुलिस ने हत्यारे की तलाश के लिए इनाम भी घोषित किया. अपराध स्थल को सुरक्षित रखने की उम्मीद में, पीड़िता के पति, सातोरू ताकाबा ने पिछले 26 सालों से उस संपत्ति को खाली छोड़ रखा था. वह और उसका बेटा कहीं और रहते थे. ताकाबा ने कभी दोबारा शादी नहीं की.

26 साल तक फ्लैट का 1.25 करोड़ रुपया किराया चुकाया 
उस अवधि में खाली फ्लैट के लिए उन्होंने कुल 22 मिलियन येन (145,000 अमेरिकी डॉलर) 1.25 करोड़ रुपये किराया चुकाया. उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने घर में मौजूद हर सामान को छोड़ दिया और खून के धब्बे भी साफ नहीं किए, क्योंकि वह जांच में किसी सफलता का इंतजार कर रहे थे और सबूत से कोई छेड़छाड़ होने देना नहीं चाहते थे.

Advertisement

इसके अलावा, वह अक्सर सड़कों पर पर्चे बांटते थे और जनता से सुराग देने के लिए मीडिया साक्षात्कार भी लेते थे. पिछले वर्ष पुलिस ने जांच पुनः शुरू की और परिवार से संबंधित लोगों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया. 30 अक्टूबर को 69 वर्षीय कुमिको यासुफुकु ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

आरोपी का डीएनए क्राइम सीन पर मिले खून से मैच कर गया
यासुफुकु का पहले भी साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन उन्होंने डीएनए परीक्षण के लिए रक्त का नमूना देने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने बताया कि हत्या स्थल पर छोड़े गए खून से निकाला गया डीएनए उसके डीएनए से मेल खाता था और उसे हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया.

यासुफुकु ने पुलिस को बताया कि पिछले दो दशकों से, मैं हर दिन चिंतित रहती थी. मैं इस मामले से जुड़ी खबरें देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी. हर साल 13 नवंबर को मैं चिंतित और उदास महसूस करती थी

आरोपी महिला ने अपने अपराध के लिए मांगी माफी 
उसने कहा कि मैं गिरफ़्तार नहीं होना चाहती थी क्योंकि मैं अपने परिवार पर मुसीबत नहीं लाना चाहती थी. लेकिन जब अगस्त में पुलिस ने मुझसे संपर्क किया, तो मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार थी. मैं नमिको से माफी मांगना चाहती हूं.

Advertisement

ताकाबा ने कहा कि संदिग्ध का नाम सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगी. मुझे लगा था कि हत्यारा नागोया छोड़कर चला गया होगा, लेकिन पता चला कि वह हमेशा से मेरे किराए के घर के पास ही रहती थी.

आरोपी महिला ने पहले भी वैलेंटाइन डे पर भेजा था चॉकलेट
हत्यारा, जो माध्यमिक विद्यालय में ताकाबा की सहपाठी थी, उसने एक बार उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट और एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया था.स्नातक होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे से संपर्क नहीं किया तथा अपराध से एक वर्ष पहले केवल एक बार मिले.

ताकाबा ने बताया कि उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसे अभी भी काम करना है. उसने कहा कि वह काम से थक गई है. उन्होंने आगे कहा कि उसने अपराध से पहले हमें परेशान नहीं किया था. इसलिए मुझे लगा कि यह उसकी वजह से नहीं हो सकता.

हत्या से पहले घर से आ रही थी लड़ाई की आवाज 
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपराध से पहले पीड़िता के घर से झगड़े की आवाजें सुनी थीं. ताकाबा ने कहा कि संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद उसके दोस्तों ने उसे बधाई दी. इतने सालों तक घर का किराया देना सार्थक रहा. यह आश्चर्यजनक है कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं. मुझे नमिको के लिए बहुत दुःख है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement