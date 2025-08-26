scorecardresearch
 

Feedback

जोधपुर: लेक्चर खुदकुशी मामले में पुलिस को मिला सुसाइड नोट, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

जोधपुर के सरनाडा गांव में 32 वर्षीय स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई ने अपनी तीन साल की बेटी यशस्वी के साथ आत्मदाह किया. बेटी शुक्रवार को जिंदा जल गई और शिक्षिका संजू शनिवार को गंभीर झुलसने के बाद अस्पताल में मौत हो गई. मृतका ने सुसाइड नोट में पति और ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया. पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव पीहर पक्ष को सौंप दिए.

Advertisement
X
लेक्चरर संजू बिश्नोई (File Photo: ITG)
लेक्चरर संजू बिश्नोई (File Photo: ITG)

जोधपुर कमिश्नरेट के सरनाडा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 32 वर्षीय स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई ने शुक्रवार को अपनी तीन साल की बेटी यशस्वी के साथ आत्मदाह किया. बेटी यशस्वी मौके पर जिंदा जल गई, जबकि गंभीर झुलसी संजू को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. शनिवार को संजू की मौत हो गई.

घटना के समय संजू अकेली थी,  पुलिस के अनुसार, उसने घर में सभी दरवाजे बंद कर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पेट्रोल डालकर खुद और बेटी पर आग लगा दी. मौके पर पेट्रोल का केन भी बरामद हुआ है. संजू की शादी 12 साल पहले दिलीप बिश्नोई से हुई थी.

टेबल की कुर्सी पर पेट्रोल डालकर खुद और बेटी पर आग लगाई

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Murder Case: A Death Entangled in Dowry and Reel Controversy
निक्की हत्याकांड: दहेज, मर्सिडीज और रील विवाद, पिता बोले- फांसी हो! 
दहेजखोर ससुरालवालों के हाथों मारी गई निक्की की दर्दनाक कहानी 
Nikki Murder Case: Dowry or Reel Dispute? All Accused in Police Custody
दहेज, मर्सिडीज कार या रील का झगड़ा? निक्की हत्याकांड की वजह क्या 
Woman allegedly starved, tortured and killed by husband
तेलंगाना में दहेज विवाद में महिला की मौत, पति और ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप 
Woman and daughter burnt in suspicious condition, 3 year old girl dies
स्कूल लेक्चरर और 3 साल की बेटी की जलकर मौत, ससुराल वालों पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप 

मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि संजू को पति और सास-ससुर दहेज के लिए परेशान और प्रताड़ित करते थे. संजू ने स्कूल से एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने आरोप लगाया कि पिछले समय से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित थी और उसके चरित्र को खराब करने की कोशिश की जा रही थी.

खुदकुशी का मामला दहेज और मानसिक प्रताड़ना से प्रेरित

मंडोर एसीपी नगेंद्र कुमार ने बताया कि एफएसएल टीम ने मौके से सबूत बरामद कर लिए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद के कारण शवों का पोस्टमार्टम दोपहर में कर उन्हें पीहर पक्ष को सौंप दिया गया. यह मामला दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना से प्रेरित आत्महत्या का प्रतीत होता है. पुलिस मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement