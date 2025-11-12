पंखे में कपड़ा बांधा, कैमरे पर लगाई फांसी....भारी पड़ा व्यूज के लिए ड्रामा, उठा ले गई पुलिस

सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यू के चक्कर में आए दिन युवा अजीबोगरीब हरकत करते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है. साथ ही ऐसी रील से समाज में भी गलत संदेश जाता है. ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान के झुंझुनूं जिले से आया है. जहां एक युवक सोशल मीडिया पर व्यूज पाने की होड़ में सलाखों के पीछे पहुंच गया. झुंझुनूं पुलिस ने जयपुर एटीएस की सूचना पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

आत्महत्या के प्रयास जैसी रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल

युवक ने फांसी का फंदा लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास जैसी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. जिसके बाद झुंझुनूं पुलिस ने एटीएस जयपुर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2025 को झुंझुनूं जिले के बगड़ थाना पुलिस को एटीएस (Anti-Terrorism Squad) जयपुर से सूचना मिली कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है.

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी सुभाषचंद्र के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने इस्लामपुर में दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में पता चला कि वीडियो बनाने वाला युवक अमन सैनी पुत्र सुरेश सैनी, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, इस्लामपुर है.अमन ने स्वीकार किया कि उसने यह फांसी लगाने की रील सिर्फ सोशल मीडिया पर “ज्यादा व्यूज” पाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई थी.

पुलिस ने इसलिए की गिरफ्तारी

पुलिस ने अमन सैनी को समाज में सनसनी फैलाने, कानून-व्यवस्था को बाधित करने और आत्महत्या का ड्रामा रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां समाज में गलत संदेश फैलाती हैं. इस मामले में थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर इस प्रकार के भ्रामक और सनसनीखेज वीडियो बनाने वालों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है.

