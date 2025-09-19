scorecardresearch
 

हाइवे डिवाइडर के नीचे पाइपलाइन में जा फंसा युवक, घंटों तक अटकी रही जान और फिर...

जयपुर के गलता गेट के पास गुरुवार देर रात एक अजीबोगरीब हादसा हुआ. हाइवे पर चलते वक्त एक युवक अचानक डिवाइडर के नीचे बनी पाइपलाइन के संकरे गैप में जा फंसा जिससे उसकी जान आफत में आ गई. जगह इतनी तंग थी कि उसका दम घुटने लगा. करीब एक घंटे तक वह जिंदगी और मौत से जूझता रहा. पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भेजा.

कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया (Photo: Screengrab)
कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया (Photo: Screengrab)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार देर रात एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने राहगीरों को भी हैरान कर दिया. दिल्ली रोड स्थित गलता गेट के पास एक युवक हाइवे पर चलते वक्त अचानक डिवाइडर के नीचे बनी पाइपलाइन के संकरे गैप में जा फंसा. जगह इतनी तंग थी कि युवक का दम घुटने लगा और वह सांस तक नहीं ले पा रहा था. यह हादसा देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीर तुरंत उसे बचाने के प्रयास में जुट गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मनोज नाम का युवक हाइवे किनारे पैदल चल रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह डिवाइडर के नीचे बनी पाइपलाइन के पास महज कुछ इंच की खाली जगह में जा गिरा. यह जगह इतनी संकरी थी कि न तो वह खुद बाहर निकल पा रहा था और न ही ठीक से सांस ले पा रहा था. युवक लगातार मदद के लिए चीखता रहा. आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी.

पाइपलाइन में अटकी रही जान

मौके पर थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी पहुंच गए. संकरी जगह के कारण रेस्क्यू करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों ने मिलकर सावधानीपूर्वक पाइपलाइन के पास की मिट्टी को हटाया और धीरे-धीरे युवक को बाहर निकाला. करीब एक घंटे तक चली इस मशक्कत के बाद मनोज को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

पुलिस ने किया रेस्क्यू

राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू हो गया और युवक की जान बच गई, वरना थोड़ी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. दम घुटने के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और शरीर सुस्त पड़ चुका था. जैसे ही टीम ने उसे बाहर निकाला, तुरंत एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. वहां उसका इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद हाईवे पर मौजूद लोग हैरान थे कि इतनी संकरी जगह में कोई इंसान कैसे फंस सकता है. पुलिस ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए भविष्य में पाइपलाइन और डिवाइडर के किनारे सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा.

