जयपुर: घर के बाहर खड़ी कार बनी मासूमों की कब्रगाह, दम घुटने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत

जयपुर का गलता गेट इलाका एक दर्दनाक और संदिग्ध हादसे का गवाह बन गया. यहां घर के बाहर खड़ी कार ने 7 साल के एहसान और 5 साल के अनस की ज़िंदगी छीन ली. बताया जाता है कि शाम ढलते-ढलते दोनों बच्चे घर से गायब हो गए. जिसके बाद परिवार परेशान हो गया तो गली-गली तलाश हुई. लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार खोली तो अंदर का नज़ारा दहला देने वाला था. दोनों मासूम कार की पिछली सीट पर मृत पड़े थे.

मृतक बच्चों के चाचा शाहरुख ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे घर के बाहर खेलते-खेलते दोनों बच्चें गायब हो गए. इसके बाद काफी देर तक इधर-उधर बच्चों की तलाश की. लेकिन बच्चे नहीं मिले. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया. तब दोनों बच्चे गाड़ी में मिले. लेकिन तब तक एहसान और अनस की मौत हो चुकी थी.

पुलिस अन्य एंगल से भी कर रही है जांच

रामगंज एसीपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पुलिस को रात करीब 9.30 बजे बाद सूचना मिली जिसके बाद बच्चों की तलाश शुरू की. आधे घंटे बाद दोनों बच्चे एक गाड़ी में दिखे. इसके बाद गाड़ी को खोलकर देखा तो दोनों बच्चे अचेत अवस्था में थे. जिन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल भेजा गया. लेकिन गाड़ी का गेट नहीं खुल पाने से दोनों बच्चों का गाड़ी में ही दम घुट गया. फिलहाल एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की हर संदिग्ध एंगल से जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई. लेकिन परिवार इसे हत्या मान रहा है. फिलहाल बच्चों के शव SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं. पुलिस ने शक और हत्या दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है.



