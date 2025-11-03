Jaipur Road Accident LIVE Updates: जयपुर डंपर एक्सीडेंट में अब तक 19 मौतें, घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल पहुंचाया

4:34 PM (एक घंटा पहले)

Jaipur road tragedy LIVE: जयपुर हादसे पर बोले सचिन पायलट – सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक

Posted by :- Anurag

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुई भयानक सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस हादसे में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर बेहद दुखद और हृदयविदारक है.

सचिन पायलट ने लिखा, “इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.”

पायलट ने अपने संदेश में कहा कि हाल ही में प्रदेश में लगातार कई गंभीर सड़क हादसे हुए हैं. उन्होंने कहा, “कल फलौदी सड़क हादसा, जैसलमेर-जोधपुर बस में आग की घटना, जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में बस में आग लगना और जयपुर-अजमेर हाइवे पर हुए भयानक हादसे - ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है.”

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन घटनाओं से सबक लेकर एक विशेष समिति का गठन किया जाए, जो सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कार्ययोजना बनाए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर मौजूद तकनीकी खामियों (ब्लैक स्पॉट्स), वाहनों की जांच और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.