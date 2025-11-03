scorecardresearch
 
Jaipur Road Accident LIVE Updates: जयपुर डंपर एक्सीडेंट में अब तक 19 मौतें, घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल पहुंचाया

aajtak.in | 03 नवंबर 2025, 5:35 PM IST

Jaipur road crash LIVE: जयपुर की लोहामंडी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने 300 मीटर तक रफ्तार से कहर मचाया. इस हादसे में 19 लोगों की मौत और 40 से ज़्यादा घायल हुए. चश्मदीदों के मुताबिक, ड्राइवर नशे में था और लगातार गाड़ियों को रौंदता चला गया.

जयपुर की लोहामंडी रोड पर डंपर का कहर (Photo: Sharat Kumar/ ITG) जयपुर की लोहामंडी रोड पर डंपर का कहर (Photo: Sharat Kumar/ ITG)

Jaipur road accident LIVE Updates: राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोपहर को ऐसा सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे शहर और प्रदेश को हिलाकर रख दिया. हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामंडी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने तबाही मचा दी. एक डंपर के चालक ने बेरहमी से कई गाड़ियों को तेज रफ्तार में ठोक दिया. 

इस दर्दनाक हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं. कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

चश्मदीदों के अनुसार, करीब 5 किलोमीटर तक मौत का यह सिलसिला चलता रहा. पहले डंपर ने एक कार को टक्कर मारी, फिर वह रुका नहीं, बल्कि लगातार पांच और गाड़ियों को रौंदता चला गया. जो भी उसके रास्ते में आया, वह बच नहीं सका. सड़क पर भगदड़ मच गई. लोग भाग रहे थे, लेकिन डंपर बिना रुके उन्हें कुचलता जा रहा था. कुछ ही सेकंड में सड़क खून और टूटे वाहनों से भर गई.

जयपुर में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ी ताजा और सटीक खबरें जानने के लिए AajTak के इस पेज से जुड़े रहिए. यहां पर हादसे से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण अपडेट हर कुछ समय बाद जोड़े जा रहे हैं.

5:14 PM (21 मिनट पहले)

Jaipur road accident news today LIVE: जयपुर सड़क दुर्घटना में मुआवजे का ऐलान

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जो बेहद पीड़ादायक है. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, हादसे में घायल लोगों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.

 

4:53 PM (42 मिनट पहले)

Jaipur road accident news LIVE: जयपुर हादसे पर मंत्री सुमित गोडारा बोले – यह बहुत दुखद है, सरकार हर संभव मदद करेगी

Posted by :- Anurag

जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर राजस्थान के मंत्री सुमित गोडारा ने दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस हादसे में घायल लोगों की मदद कर रही है और जो भी मानवीय स्तर पर किया जा सकता है, वह सब किया जाएगा. 

सुमित गोडारा ने कहा, 'यह बहुत दुखद घटना है. सरकार घायलों और पीड़ित परिवारों के साथ है. जो भी सहायता मानवीय आधार पर दी जा सकती है, वह तुरंत दी जाएगी.”

 

4:49 PM (46 मिनट पहले)

Jaipur road accident news today LIVE: राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की अपील – ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सावधानी ही सुरक्षा है

Posted by :- Anurag

जयपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहरा दुख जताया और लोगों से सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लेकिन ड्राइवर अब भी सबक नहीं ले रहे.

मदन राठौड़ ने कहा, “कल फालोदी में जो हादसा हुआ, वह बहुत दुखद था, और आज जयपुर में एक और घटना हो गई जिसमें सात लोगों की जान चली गई. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. अब समय आ गया है कि हम सब इस पर गंभीर हों.”

 

4:44 PM (51 मिनट पहले)

Jaipur road tragedy LIVE: जयपुर हादसे पर अशोक गहलोत ने जताया दुख

Posted by :- Anurag

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत का समाचार बेहद दुखद है और इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है.

अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, 'जयपुर के हरमाड़ा में एक भीषण सड़क हादसे में बड़ी जनहानि का समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ है. मैं इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य व संबल प्रदान करें.'

 

4:40 PM (55 मिनट पहले)

Jaipur road tragedy LIVE: जयपुर हादसे पर ओम बिरला का शोक संदेश – ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें

Posted by :- Anurag

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर अत्यंत दुःखद है.

ओम बिरला ने लिखा, “जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होना अत्यंत दुःखद है. असहनीय पीड़ा की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.”

 

4:36 PM (59 मिनट पहले)

जयपुर हादसे में दो भाइयों की दर्दनाक मौत – गुटखा लेने रुके थे, डंपर ने कुचल डाला

Posted by :- Anurag

जयपुर के दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत ने सभी को झकझोर दिया है. मुरली और सुरेश नाम के ये दोनों भाई शादी में हलवाई का काम करके घर लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक दुकान पर रुककर गुटखा लेने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

जैसे ही वे दुकान के पास खड़े थे, उसी वक्त वह बेकाबू डंपर वहां आ पहुंचा और दोनों भाइयों को बेरहमी से कुचल दिया. मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

road accident
मुरली और सुरेश आए डंपर की चपेट में (Photo: Vishal Kumar/ ITG)

इनपुट: विशाल शर्मा

4:34 PM (एक घंटा पहले)

Jaipur road tragedy LIVE: जयपुर हादसे पर बोले सचिन पायलट – सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक

Posted by :- Anurag

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुई भयानक सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस हादसे में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर बेहद दुखद और हृदयविदारक है.

सचिन पायलट ने लिखा, “इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.”

पायलट ने अपने संदेश में कहा कि हाल ही में प्रदेश में लगातार कई गंभीर सड़क हादसे हुए हैं. उन्होंने कहा, “कल फलौदी सड़क हादसा, जैसलमेर-जोधपुर बस में आग की घटना, जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में बस में आग लगना और जयपुर-अजमेर हाइवे पर हुए भयानक हादसे - ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है.”

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन घटनाओं से सबक लेकर एक विशेष समिति का गठन किया जाए, जो सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कार्ययोजना बनाए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर मौजूद तकनीकी खामियों (ब्लैक स्पॉट्स), वाहनों की जांच और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

 

4:31 PM (एक घंटा पहले)

Jaipur road accident news LIVE: 300 मीटर तक मौत का सिलसिला

Posted by :- Anurag

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया. हरमाड़ा थाना इलाके की लोहामंडी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने रफ्तार और तबाही का ऐसा संगम बनाया कि सड़क पर तबाही की तस्वीर बन गई. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने तेज रफ्तार में पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर रुकने के बजाय लगातार कई और गाड़ियों को रौंद दिया. ड्राइवर ने 300 मीटर तक डंपर को रोका नहीं और  बीच में जो भी आया उसे उड़ाते या कुचलते हुए चला गया. 

इनपुट: शरत कुमार

