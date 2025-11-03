scorecardresearch
 

गुटखा खाने रुके थे, जयपुर में दुकान पर खड़े दो सगे भाइयों को भी रौंद गया डंपर

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अनियंत्रित डंपर ने कई वाहनों को कुचल दिया, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. डंपर चालक कल्याण मीणा ने शराब पी रखी थी और भागते हुए लोगों को रौंदता गया.

शराब पीकर डंपर चला रहा था ड्राइवर (Photo: ITG)
राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अनियंत्रित डंपर की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है. इसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं. जयपुर के जिला कलेक्टर ने बताया कि डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी. इस हादसे में दो सगे भाई मुरली और सुरेश की भी दर्दनाक मौत हुई है, जो शादी में हलवाई का काम करके वापस लौट रहे थे.

मृतक मुरली (नीली टी-शर्ट) और सुरेश (काली टी-शर्ट) गुटखा खाने के लिए एक दुकान पर रुके थे, तभी वे हादसे का शिकार हो गए. 

jaipur accident

सूत्रों के मुताबिक, डंपर चालक कल्याण मीणा ने हादसे से थोड़ी देर पहले शराब पी थी. पहला एक्सीडेंट करने के बाद लोगों ने उसका पीछा किया, जिसके बाद वह कुचलता हुआ तब तक भागा जब तक हाईवे की रैलिंग से टकराकर पलटा नहीं.

लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा...

जयपुर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. डंपर के अनियंत्रित होने के कारण हुए इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

मुरली और सुरेश, जो हलवाई का काम करते थे, अपने काम से वापस लौट रहे थे. रास्ते में गुटखा खाने के लिए वे दुकान पर रुके. वे दुकान पर खड़े थे, तभी अनियंत्रित डंपर ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: नशे में था डंपर का ड्राइवर, 300 मीटर तक जो मिला रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में अब तक 19 की मौत

शराब पीकर भागा था डंपर चालक

डंपर चालक कल्याण मीणा ने शराब पी हुई थी. पहला एक्सीडेंट करने के बाद लोगों ने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया. चालक डर के मारे लोगों और वाहनों को कुचलता हुआ तब तक भागता रहा, जब तक कि डंपर हाईवे की रेलिंग से टकराकर पलट नहीं गया.

