जयपुर में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे गिरी कार, अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 7 की मौत

जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे अंडरपास में गिर गई. कार में सवार हरिद्वार से लौट रहे दो परिवार के सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने कार निकालकर शव मोर्चरी भेजे और जांच शुरू कर दी है.

हादसे में दो परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई- (Photo: AI-generated)
जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को रिंग रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. ओवरस्पीड कार डिवाइडर से टकराकर करीब 16 फीट नीचे अंडरपास में गिर गई. हादसे में कार सवार दो परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 14 माह का मासूम और तीन साल का बच्चा भी शामिल हैं.

हरिद्वार से लौट रहे थे दोनों परिवार
जानकारी के अनुसार, मृतक परिवार हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहा था. कार की रफ्तार तेज होने के चलते चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन डिवाइडर से टकराकर अंडरपास में जा गिरा.

लोगों ने दी पुलिस को सूचना
दोपहर के समय जब लोगों ने पानी में डूबी कार को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला और सभी शवों को मोर्चरी में रखवाया.

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में मातम छा गया. एक ही परिवार के कई सदस्यों की दर्दनाक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है.

जयपुर से हरिद्वार की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 500 किलोमीटर है. ये दूरी लगभग 8 से 9 घंटे की है.

