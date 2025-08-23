Jaipur: मंगेतर जोड़ी की ब्लैकमेलिंग चाल का भंडाफोड़, अश्लील वीडियो बनाकर पड़ोसी से ऐंठे लाखों रुपये

जयपुर पुलिस ने एक ऐसी शातिर जोड़ी का भंडाफोड़ किया है, जिसने भरोसे के रिश्ते को कलंकित कर दिया. आरोपी युवती और उसका मंगेतर पड़ोसी को जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करते रहे और लाखों रुपये ऐंठ लिए. फिर परेशान होकर पीड़ित पड़ोसी ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया.

मामला जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ललित किशोर शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त को पीड़ित व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसके घर के पास किराए पर रहने वाले परिवार से आपसी जान-पहचान थी. इसी दौरान युवती ने एक बार परिजन की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे उधार लिए. जब पीड़ित ने पैसे लौटाने की मांग की तो युवती ने ऑनलाइन भुगतान का झूठा स्क्रीनशॉट भेज दिया. बैंक से पुष्टि करने पर जब पैसे नहीं मिले तो दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई.

कुछ दिन बाद युवती ने फिर से संपर्क साधा और बातचीत शुरू की. इसी दौरान उसने पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल की और अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद युवती ने वीडियो अपने मंगेतर विशाल मीणा को दिखाया और दोनों ने मिलकर ब्लैकमेलिंग की योजना बनाई. पीड़ित को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये वसूले गए.

लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुके और लगातार रकम बढ़ाते गए. जब पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी. अंततः पीड़ित ने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया. श्याम नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती पायल रावत और उसके मंगेतर विशाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्होंने इसी तरह और लोगों को भी शिकार बनाया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच जारी है.

