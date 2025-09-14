टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटा, जोरदार धमाके से बूथ के शीशे चकनाचूर, कर्मचारी बाल-बाल बचा, Video

Rajasthan News: जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां टोल बूथ नंबर-6 से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ. इससे टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां ड्यूटी पर तैनात टोलकर्मी बाल-बाल बच गया. धमाके की आवाज से टोल पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद वाहन चालक और अन्य लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या. गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई.

यहां देखें Video

हादसे के तुरंत बाद टोल प्लाजा पर मौजूद लोग और टोलकर्मी सुरक्षित स्थान पर चले गए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रक का टायर फटते ही जोरदार धमाका हुआ और बूथ के कांच टूट गए. वीडियो में धमाके के बाद मची अफरा-तफरी और तेजी से बचने की कोशिश भी दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की मौत, टायर फटने के बाद भी गाड़ी भगा ले गया ड्राइवर

टोल प्लाजा प्रबंधन ने कहा कि धमाके से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. बूथ के शीशे और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है, जिसे तुरंत रिपेयर करवाया जा रहा है. टोलकर्मी की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा मानक सख्त करने की तैयारी है.

Advertisement

पुलिस और टोल प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रक चालक से भी पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि टायर पुराना और कमजोर था, जिसके कारण यह घटना हुई. अधिकारियों ने अन्य टोल बूथों पर भी सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना टाली जा सके.

---- समाप्त ----