टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटा, जोरदार धमाके से बूथ के शीशे चकनाचूर, कर्मचारी बाल-बाल बचा, Video

जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा टल गया. यहां टोल बूथ नंबर-6 से गुजर रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ. धमाके की वजह से बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए. वहां तैनात टोलकर्मी बाल-बाल बच गया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

टोल प्लाजा से गुजर रहा था ट्रक, फट गया टायर. (Photo: Screengrab)
Rajasthan News: जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां टोल बूथ नंबर-6 से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ. इससे टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां ड्यूटी पर तैनात टोलकर्मी बाल-बाल बच गया. धमाके की आवाज से टोल पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद वाहन चालक और अन्य लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या. गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई.

हादसे के तुरंत बाद टोल प्लाजा पर मौजूद लोग और टोलकर्मी सुरक्षित स्थान पर चले गए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रक का टायर फटते ही जोरदार धमाका हुआ और बूथ के कांच टूट गए. वीडियो में धमाके के बाद मची अफरा-तफरी और तेजी से बचने की कोशिश भी दिखाई दे रही है.

टोल प्लाजा प्रबंधन ने कहा कि धमाके से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. बूथ के शीशे और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है, जिसे तुरंत रिपेयर करवाया जा रहा है. टोलकर्मी की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा मानक सख्त करने की तैयारी है.

पुलिस और टोल प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रक चालक से भी पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि टायर पुराना और कमजोर था, जिसके कारण यह घटना हुई. अधिकारियों ने अन्य टोल बूथों पर भी सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना टाली जा सके.

