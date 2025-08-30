बिल्डिंग से कूदने की धमकी दे रही थी NEET की तैयारी कर रही छात्रा... कोचिंग स्टाफ ने सूझबूझ से बचाई जान, Video

राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा अचानक कोचिंग सेंटर की ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई और कूद जाने की धमकी देने लगी. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग सहम गए. कुछ देर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

जानकारी के अनुसार, छात्रा काफी समय से डिप्रेशन में थी और कोचिंग के टेस्ट भी नहीं दे पाई थी. शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे छात्रा कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की छत पर पहुंची और किनारे पर खड़े होकर छलांग लगाने की धमकी देने लगी. इस मामले को लेकर कोचिंग संस्थान में हड़कंप मच गया. कोचिंग के कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और कुछ ही समय में सूझबूझ दिखाकर छात्रा को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

यहां देखें Video

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्रा कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की छत पर है. वहां वह मुंडेर पर खड़ी दिखाई दे रही है. वहीं नीचे तमाम लोग खड़े हैं, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. गनीमत रही कि समय रहते संस्थान के कर्मियों ने छात्रा को उतार लिया.

थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे की है. छात्रा लंबे समय से डिप्रेशन में थी. उसने कोचिंग के टेस्ट भी नहीं दिए थे. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे आनन-फानन में तुरंत जयपुर पहुंचे. परिजनों की डांट के डर से घबराकर छात्रा छत पर चढ़ गई. हालांकि, छात्रा को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद परिजन उसे अपने साथ घर ले गए. उन्होंने किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस से नहीं की है.

