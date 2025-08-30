scorecardresearch
 

Feedback

बिल्डिंग से कूदने की धमकी दे रही थी NEET की तैयारी कर रही छात्रा... कोचिंग स्टाफ ने सूझबूझ से बचाई जान, Video

जयपुर के एक कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने अचानक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर सुसाइड की धमकी दी. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. कोचिंग के कर्मचारियों की सूझबूझ से छात्रा को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. घटना के पीछे छात्रा का लंबे समय से डिप्रेशन में होना बताया जा रहा है.

Advertisement
X
छात्रा ने की छत से कूदने की कोशिश. (Photo: Screengrab)
छात्रा ने की छत से कूदने की कोशिश. (Photo: Screengrab)

राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा अचानक कोचिंग सेंटर की ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई और कूद जाने की धमकी देने लगी. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग सहम गए. कुछ देर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

जानकारी के अनुसार, छात्रा काफी समय से डिप्रेशन में थी और कोचिंग के टेस्ट भी नहीं दे पाई थी. शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे छात्रा कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की छत पर पहुंची और किनारे पर खड़े होकर छलांग लगाने की धमकी देने लगी. इस मामले को लेकर कोचिंग संस्थान में हड़कंप मच गया. कोचिंग के कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और कुछ ही समय में सूझबूझ दिखाकर छात्रा को सुरक्षित नीचे उतार लिया. 

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Man and woman with kid
शाहजहांपुर सुसाइड मामले में 4 गिरफ्तार, 3 साल के बेटे को जहर देकर फांसी पर झूल गए थे पति-पत्नी 
Panchkula Praveen Mittal Family Suicide Case
करोड़ों का बैंक लोन, 7 लाशें और कार में सुसाइड नोट... 4 शहरों से जुड़ी है पंचकूला सामूहिक सुसाइड की मिस्ट्री 
spo attempt suicide
पेड़ पर चढ़ा स्पेशल ऑफिसर, देने लगा सुसाइड की धमकी, मौके पर पहुंचे विधायक और फिर... 
a boy sitting in the dark
NEET एग्जाम छूटने पर कोटा में छात्र ने की सुसाइड की कोशिश, पुलिस ने बचाई जान! 
देश के कई शहर ऐसे हैं जहां किफायती घर खरीद सकते हैंं
दिल्ली-मुंबई को भूल जाइए! ये हैं भारत के 5 शहर, जहां कम बजट में खरीद सकते हैं घर 

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्रा कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की छत पर है. वहां वह मुंडेर पर खड़ी दिखाई दे रही है. वहीं नीचे तमाम लोग खड़े हैं, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. गनीमत रही कि समय रहते संस्थान के कर्मियों ने छात्रा को उतार लिया.

यह भी पढ़ें: “परीक्षा में फेल हो गया हूं, डिप्रेशन में हूं, मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना”, MBA के छात्र ने लगाई फांसी

Advertisement

थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे की है. छात्रा लंबे समय से डिप्रेशन में थी. उसने कोचिंग के टेस्ट भी नहीं दिए थे. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे आनन-फानन में तुरंत जयपुर पहुंचे. परिजनों की डांट के डर से घबराकर छात्रा छत पर चढ़ गई. हालांकि, छात्रा को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद परिजन उसे अपने साथ घर ले गए. उन्होंने किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस से नहीं की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement