बहू को बचाने दौड़ी सास की मलबे में दबकर मौत...एकाएक भरभराकर गिरा था मकान

राजस्थान में जयपुर के पुराने शहर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां सुभाष चौक थाना क्षेत्र के झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया. हादसे में दो महिलाएं मलबे में दब गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई और उसकी बहू घायल हो गई. घटना के दौरान दो बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई.

घटना गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है, जब एकाएक जर्जर मकान ढहने लगा. यह देखकर वहीं खेल रहे दो बच्चे घर के बाहर भागे लेकिन बच्चों की मां सुनीता दब गई. बहू सुनीता को बचाने के लिए 60 साल की बुजुर्ग सास धन्नीबाई दौड़ पड़ीं लेकिन उन पर भी मलबा गिरने से वो दब गई. मलबे के नीचे दबने से सास धन्नीबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू सुनीता गंभीर रूप से घायल हुई हैं. सुनीता के पैर में फ्रैक्चर आया है और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गौरतलब है कि इसी इलाके में करीब 12 दिन पहले भी एक हवेली ढह गई थी. उस हादसे में बाप-बेटी की मौत हो गई थी. इसके बाद नगर-निगम ने जयपुर में 48 जर्जर मकान-हवेलियों की पहचान की थी. इनमें किशनपोल क्षेत्र की 8 बिल्डिंग्स को सील भी किया गया था. इसके बावजूद 15 दिन में दो हादसे होने और 3 मौतें होने से निगम की लापरवाही उजागर हो रही है. मौके पर मौजूद लोगों ने नगर निगम को हादसे का जिम्मेदार ठहराया है.

---- समाप्त ----