फ्लैट में छिपी थी फर्जी डिग्री गैंग की 'खिलाड़ी' संगीता, भतीजा बाहर से कर जाता था लॉक, बिजली चेक के बहाने अंदर घुसी ATS

राजस्थान विशेष कार्य बल (ATS) ने चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस मामले में 25 हजार रुपये की इनामी और इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रहीं संगीता कड़वासरा को दिल्ली के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है. सात दिन की कड़ी निगरानी और चतुराई भरे ऑपरेशन 'कटुरागिनी' के तहत ATS ने फ्लैट की बिजली कटवाकर आरोपी महिला को धर दबोचा, जो यूनिवर्सिटी मालिक के साथ मिलकर हजारों बैकडेट डिग्रियां बेच रही थी.

आरोपी की खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में नौकरी लगी थी, लेकिन साल 2014 में पति से तलाक के बाद रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह संग मिलकर हजारों बैकडेट डिग्रियां छापने और दलालों के जरिए लाखों रुपये वसूलने का नेटवर्क चला रही थी. जिसके बाद एटीएस ने ऑपरेशन 'कटुरागिनी' के तहत एक सप्ताह तक निगरानी के बाद उसे दिल्ली के एक फ्लैट से धर पकड़ा.

ATS आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी संगीता ने रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद बहन सरिता के जरिये रोहतक के एक न्यूज़ चैनल में नौकरी की. बाद में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी सांखू किला चूरू में ऑब्जर्वर की नौकरी करने लगी. यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेन्द्र सिंह के साथ तमाम कोर्स की बैकडेट में हजारों की संख्या में डिग्रियां प्रिंट कर दलालों के माध्यम से बांटी और बदले में मोटी रकम ली.

मामले में यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर ऑपरेशन 'कटुरागिनी' चलाया गया. वारदात के बाद आरोपी संगीता दिल्ली में छिपी थी. एटीएस को सात दिन पहले आरोपी के संबंध में सूचना मिली. वारदात के बाद संगीता दिल्ली में छिप गई थी. ATS को सात दिन पहले उसके ठिकाने की सूचना मिली.

फ्लैट में छिपकर रहती थी संगीता

जानकारी के मुताबिक, आरोपी संगीता सुबह-सुबह ही फ्लैट से निकलती है और शिव मंदिर जाती है. इसके बाद फ्लैट में लौट जाती है. गत सात दिन से एटीएस टीम उसकी तलाश में जुटी थी और फ्लैट की जानकारी जुटाई. फ्लैट में उसका भतीजा आता था और जाते समय बाहर से ताला लगाकर जाता. फ्लैट के अंदर एक कमरे में संगीता छिपकर रहती थी.

बिजली कटवाकर पकड़ी संगीता

ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने केयरटेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी और फिर भतीजे ने केयरटेकर संपर्क किया. बिजली जाने की बात कहकर केयरटेकर के साथ टीम भी फ्लैट पर पहुंची और दरवाया खुलवाया तो संगीता अंदर बैठी मिली. जिसे गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है.

