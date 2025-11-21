scorecardresearch
 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पहले टकराया, फिर आग का गोला बना कंटेनर- VIDEO

राजस्थान में दौसा के समीप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर आग का गोला बन गया. कंटेनर पहले एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराया और उसके बाद उसमें आग लग गई.

कंटेनर से उठतीं आग की लपटें (Photo: Screengrab)
राजस्थान के दौसा में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर पहले डिवाइडर से टकराया और उसके बाद आग का गोला बन गया. देखते ही देखते कंटेनर से आग की लपटें उठने लगीं. राहगीरों ने हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जानकारी के मुताबिक एक कंटेनर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से मुंबई की तरफ जा रहा था. कंटेनर दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र के डुंगरपुर गांव के समीप पहुंचा था कि चालक उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा. कंटेनर अपना लेन छोड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराया. कंटेनर से डिवाइर के टकराने के बाद पल भर में ही मौके से धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते कंटेनर आग की लपटों में घिर गया.

