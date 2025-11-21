अजमेर-जयपुर हाईवे पर चलती XUV में लगी आग, नंबर प्लेट तोड़कर भागा ड्राइवर

अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा-तफरी मचा दी. घूघरा गांव के पास से गुजर रही एक लग्जरी XUV कार अचानक धू-धू कर जलने लगी. कार चलाते वक्त धुआं उठता देख चालक ने बिना देर किए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई.

चंद मिनटों में सब खाक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग कार के डैशबोर्ड वाले हिस्से से उठी, जो देखते ही देखते पूरे केबिन में फैल गई. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है. कार का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह जल चुका है, जबकि बाहरी बॉडी पर आग फैलने से पहले ही लोगों ने उसे बुझा दिया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तेजी दिखाते हुए पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. उनकी सूझबूझ और तत्परता ने स्थिति को और गंभीर होने से रोक लिया.

चालक मौके से फरार, नंबर प्लेट भी तोड़ी

हादसे का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि आग लगने के बाद चालक अचानक फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शी चेतन गुर्जर ने बताया कि कार रुकते ही चालक तेज़ी से उतरा, गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ी और उसे अपने साथ लेकर वहां से भाग निकला. इससे लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कार किसी वारदात में शामिल थी? क्या चालक किसी कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता था? या फिर घबराकर मौके से भाग गया? पुलिस अब इन सभी कोणों से जांच कर रही है.

हाईवे पर कुछ देर के लिए रुका ट्रैफिक

आग लगते ही हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की कतारें थम गईं. लोग कार से उठते धुएँ और आग की लपटें देख रुकने लगे. मौके पर जिज्ञासु भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को सुरक्षित कर वाहनों की आवाजाही सामान्य कराई. चालक के फरार होने और नंबर प्लेट हटाने ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है. पुलिस ने कार के इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी

साथ ही आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चालक कौन था और वह किस दिशा में भागा. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने के बाद कार कुछ ही मिनटों में अंदर से पूरी तरह खाक हो गई. अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह कार हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी खतरा बन सकती थी. प्रत्यक्षदर्शी चेतन गुर्जर ने बताया कि कार अचानक सड़क किनारे रुकी. जैसे ही चालक उतरा, उसने नंबर प्लेट तोड़ी और लेकर भाग गया. हम लोगों ने मिलकर आग बुझाई. अंदर पूरा हिस्सा जल चुका था. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. हादसे का कारण चाहे तकनीकी खराबी ही क्यों न हो, लेकिन चालक का इस तरह गायब होना और नंबर प्लेट हटाना मामले को रहस्यमयी बना देता है. जांच आगे बढ़ने के साथ इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है.

