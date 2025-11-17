scorecardresearch
 

राजस्थान: ट्रेन से भिड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली, जोरदार आवाज और उड़ गए परखच्चे, टल गया बड़ा हादसा

बीकानेर में रविवार को दिल्ली-बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गई. श्रीडूंगरगढ़ स्टेशन से करीब 2 किमी पहले बिना गेट वाले फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से ट्रेन की टक्कर हो गई. तेज धमाके की आवाज से यात्री दहशत में आ गए. लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक पर मामला दर्ज किया है.

ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी ट्रेन,तेज आवाज,उड़ गए परखच्चे (Photo: ITG)
राजस्थान के बीकानेर में रविवार को बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया. दिल्ली से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई. ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे दूर जाकर गिरे. इस दौरान तेज धमाके की आवाज से ट्रेन में सफर रहे यात्री डर गए. हादसे के दौरान ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर ली जिसके चलते ट्रेन ड्रीरेल होने से बच गई. मामले की सूचना तुरंत रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई .  जीआरपी और रेलवे के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्राली को साइड में किया.

बीकानेर से दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 22472 बेनीसर को क्रॉस करके श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी. इससे करीब 2 किलोमीटर पहले रेलवे फाटक पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया. फाटक पर कोई गेट नहीं था. ऐसे में ड्राइवर ने जल्दी से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की. ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेलवे ट्रैक के बीच में आ गया.

इस दौरान रेलवे ट्रैक पर सामने से ट्रेन आती देख ट्रैक्टर का ड्राइवर घबरा गया ओर ट्रैक्टर ट्राली रेलवे ट्रैक पर छोड़कर खुद कर भाग गया. रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी देख ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन की रफ्तार धीमी की लेकिन फिर भी टक्कर हो गई. ट्रेन की टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्राली से टूटकर अलग हो गई और क्षतिग्रस्त हो गई.

 तेज धमाके की आवाज हुई और ट्रेन रुक गई, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्री डर गए और निकाल कर बाहर आ गए. हादसे की सूचना तुरंत रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई. कुछ देर में पास के स्टेशन से रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को उठाकर साइड में किया. जीआरपी थाना पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की. है इस दौरान गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया नहीं तो ट्रेन पटरी से नीचे गिर सकती थी.

