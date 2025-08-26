scorecardresearch
 

फतेहपुर: सांड ने युवक को सींगों पर उठाकर 4 फीट उछाला और 30 फीट दूर फेंका, वीडियो वायरल

फतेहपुर के कोतवाली थाना इलाके में दो सांडों के हमले से एक बाइकसवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. एक सांड ने युवक को सींगों पर उठाकर 4 फीट ऊपर उछाला और 30 फीट दूर फेंक दिया. घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

सांड ने युवक को सींग मारकर गिराया (Photo: Screengrab)
फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सराफ पंचायत के पास एक खतरनाक घटना कैमरे में कैद हुई. रविवार को दो सांडों के बीच झगड़े के दौरान एक बाइकसवार युवक पर हमला हो गया. घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाके में दहशत फैल गई.

जानकारी के अनुसार, मिथून भोजक पुत्र नेमीचंद भोजक अपने पड़ोसी प्रमोद सराफ को कुलदेवी माता के दर्शन कराने सराफ पंचायत मंदिर लेकर आए थे. दर्शन के बाद वे बाइक पर ही बैठे हुए थे. तभी अचानक पीछे से दौड़ते हुए आए दो सांडों में से एक ने मिथून पर हमला कर दिया.

सांड ने बाइक सवार को मारी टक्कर

सांड ने युवक को सींगों पर उठाकर लगभग 4 फीट ऊपर उछाल दिया और जोरदार टक्कर मारकर करीब 30 फीट दूर फेंक दिया. घटना के बाद एक सांड वहां से निकल गया जबकि दूसरा पीछे ही खड़ा रहा. इस दौरान आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल मिथून को संभालकर सड़क किनारे बैठाया.

युवक के सिर और शरीर के कई हिस्सों में लगी चोट

घर में मौजूद परिजनों को सूचना दी गई. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और मिथून को घर ले गए. उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है. फिलहाल घर पर ही इलाज चल रहा है. यह पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, स्थानीय लोग इसे देखकर हैरान रह गए.

