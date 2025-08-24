30 साल की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, 60 साल के पति को जंगल में ले जाकर मार डाला

राजस्थान के करौली जिले में 30 साल की महिला ने अपने 60 वर्षीय पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को भरतपुर जिले के बयाना इलाके में स्थित एक कुएं में फेंक दिया. घटना को अंजाम देने के बाद पत्नी ने ही थाने जाकर पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिससे किसी को कोई शक न हो. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

दरअसल, यह मामला करौली के बालघाट थाना इलाके के गांव मुड़िया का है. यहां 20 अगस्त की रात 30 वर्षीय ​कुसुम देवी ​किसी बहाने से अपने पति 60 वर्षीय देवी सहाय को जंगल में ले गई. वहां कुसुम का प्रेमी ​पिंटू पहले से मौजूद था. पिंटू ने देवी सहाय को किडनैप कर लिया, उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को भरतपुर जिले में बयाना सदर थाना इलाके के गांव भिड़ावली के जंगल में ले जाकर कुएं में फेंक दिया.

इस मामले में जब पुलिस को कुछ शक हुआ तो पत्नी से पूछताछ की गई, जिससे पत्नी ने सारे राज उगल दिए. उसकी निशानदेही पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने शव को कुएं से बरामद किया. इसी के साथ आरोपी ​पत्नी कुसुम देवी और उसके प्रेमी पिंटू ​और कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बालघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बतया कि 21 अगस्त की दोपहर एक महिला ने अपने पति के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी. उसकी बातों से पुलिस को शक हुआ, फिर महिला की कॉल डिटेल निकाली गई, जिससे पता चला कि उसकी बात कई घंटे तक एक व्यक्ति से होती थी. पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां निशानदेही पर महिला के पति के शव को बरामद किया है.

