scorecardresearch
 

Feedback

भरतपुर: कार मालिक ने शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण समेत छह पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस, जानें पूरा मामला

भरतपुर के एक कार मालिक ने हुंडई की तकनीकी रूप से खराब कार बेचने के आरोप में ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और एजेंसी के छह अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता ने 2022 में कार खरीदी थी, जिसके बाद तकनीकी खराबी सामने आई.

Advertisement
X
कार मालिक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया (Photo: Screengrab)
कार मालिक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया (Photo: Screengrab)

राजस्थान के भरतपुर में एक कार मालिक ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई कार एजेंसी के छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. मामला तकनीकी रूप से खराब कार बेचने से जुड़ा हुआ है.

थाना मथुरा गेट क्षेत्र के अनिरुद्ध नगर निवासी 50 वर्षीय कीर्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने 14 जून 2022 को हरियाणा के सोनीपत स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी. लेकिन खरीद के तुरंत बाद ही कार में तकनीकी खराबियां आने लगीं.

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण  पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational )
सहारा इंडिया का रीजनल मैनेजर अरेस्ट, 2023 में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस 
ED has arrested Sandeepa Virk in Rs 40 crore loan fraud case
40 करोड़ की लोन धोखाधड़ी में ED का एक्शन... इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क अरेस्ट 
Udit Khullar deported in Rs 4.55 crore bank fraud case
UAE से भारत लाया गया 4.55 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले का वॉन्टेड उदित खुल्लर 
CBI ने 22 एफआईआर दर्ज की हैं
NCR में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई का एक्शन, 47 ठिकानों पर रेड  
Shilpa and Raj Kundra accused of ₹60 crore fraud, EOW investigation initiated.
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर ₹60 करोड़ धोखाधड़ी का आरोप, EOW ने दर्ज किया केस 

कीर्ति सिंह ने एजेंसी अधिकारियों से कार बदलने या कीमत वापस करने की मांग की, जिसकी राशि 23,97,553 रुपये थी. परंतु एजेंसी अधिकारियों ने उनकी मांग ठुकरा दी. कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट के जरिए शिकायत दर्ज कराई.

यह शिकायत 25 अगस्त को थाना मथुरा गेट में दर्ज कराई गई. मामला बीएनएस 312, 318, 316, 61 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत दर्ज हुआ. शिकायत में कंपनी के अधिकारी एंसो किम, तरुण गर्ग, नितिन शर्मा, प्रियंका शर्मा सहित ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का नाम शामिल है.

Advertisement

नई कार खरीदते ही आई तकनीकी खराबियां

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता का कहना है कि एजेंसी अधिकारियों और कंपनी के ब्रांड का प्रचार करने वाले फिल्मी सितारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement