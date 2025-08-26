भरतपुर: कार मालिक ने शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण समेत छह पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस, जानें पूरा मामला

राजस्थान के भरतपुर में एक कार मालिक ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई कार एजेंसी के छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. मामला तकनीकी रूप से खराब कार बेचने से जुड़ा हुआ है.

थाना मथुरा गेट क्षेत्र के अनिरुद्ध नगर निवासी 50 वर्षीय कीर्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने 14 जून 2022 को हरियाणा के सोनीपत स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी. लेकिन खरीद के तुरंत बाद ही कार में तकनीकी खराबियां आने लगीं.

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

कीर्ति सिंह ने एजेंसी अधिकारियों से कार बदलने या कीमत वापस करने की मांग की, जिसकी राशि 23,97,553 रुपये थी. परंतु एजेंसी अधिकारियों ने उनकी मांग ठुकरा दी. कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट के जरिए शिकायत दर्ज कराई.

यह शिकायत 25 अगस्त को थाना मथुरा गेट में दर्ज कराई गई. मामला बीएनएस 312, 318, 316, 61 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत दर्ज हुआ. शिकायत में कंपनी के अधिकारी एंसो किम, तरुण गर्ग, नितिन शर्मा, प्रियंका शर्मा सहित ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का नाम शामिल है.

नई कार खरीदते ही आई तकनीकी खराबियां

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता का कहना है कि एजेंसी अधिकारियों और कंपनी के ब्रांड का प्रचार करने वाले फिल्मी सितारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

