राजस्थान: घर से अस्पताल के लिए निकली महिला हुई लापता, 18 घंटे बाद खेत में अचेत मिली

अलवर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला घर से करीब 15 किलोमीटर दूर डहरा कस्बे के पास पानी से भरे खेत में अचेत अवस्था में पड़ी हुई मिली. महिला के सिर व चेहरे पर गहरी चोट के निशान हैं. फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वह वेंटीलेटर पर है.

बताया जाता है कि महिला घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी. लेकिन रात तक नहीं लौटी. इस पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, तो महिला खेत में पड़ी हुई मिली. जानकारी के अनुसार अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित डहरा गांव में ग्रामीणों ने पुलिस को सुबह के समय महिला के खेत में पड़े होने की सूचना दी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: अलवर में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, हॉस्टल पर छापा मार 52 बच्चे छुड़ाए गए

पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने महिला को अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया. महिला की हालत गंभीर थी. ऐसे में उसे देर रात तक होश नहीं आया. फिलहाल महिला का इलाज वेंटीलेटर पर चल रहा है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर महिला की फोटो वायरल होने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे. महिला के पति ने पुलिस को बताया कि वो सुबह के समय अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन रात तक लौटकर नहीं आई. ऐसे में परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे थे. पति ने शौकीन नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने युवक को हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: अलवर में 11 वर्षीय दलित लड़के से बर्बरता... दबंगों ने पहले पीटा, फिर थूक कर चटवाया

कार में बैठाकर लेकर गया था युवक

डॉक्टर ने बताया कि महिला के सिर पर दो जगह और माथे पर गंभीर चोट के निशान हैं. मेडिकल जांच में उसका दाहिना फेफड़ा फटा हुआ है. महिला का इलाज वेंटीलेटर पर चल रहा है. शरीर पर मिली चोट से साफ है कि महिला के साथ मारपीट हुई है. पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि शौकीन नामक युवक महिला को कंपनी बाग के पास से कार में बैठकर ले गया और दिनभर शहर में घूमता रहा.

इसके बाद रात को 9 बजे पडिसल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की. परिजनों ने बताया कि शौकीन नाम का युवक महिला से फोन पर बात करता था. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. वहीं महिला के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा है.

---- समाप्त ----