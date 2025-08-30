scorecardresearch
 

राजस्थान: अलवर में 11 वर्षीय दलित लड़के से बर्बरता... दबंगों ने पहले पीटा, फिर थूक कर चटवाया

राजस्थान के अलवर में एक 11 वर्षीय दलित लड़के से हैवानियत की गई. उसे थूक कर चटवाया गया. इसके बाद आरोपियों ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर कुकर्म करने का भी प्रयास किया.

अलवर में 11 वर्षीय दलित लड़के को दबंगों ने थूक कर चटवाया. (Photo: AI-generated)
राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 11 वर्षीय दलित लड़के के साथ गांव के दबंग युवकों ने मारपीट कर सड़क पर थूक कर चटवाया व पैरों में गिरकर उससे माफी मंगवाई. उसके बाद बाजरे के खेत में ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए गए. लेकिन इस दौरान वहां ग्रामीण पहुंच गए. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

बर्बरता से डरा-सहमा लड़का रोता हुआ अपने परिजनों के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई. जिसके बाद इस संबंध में परिजनों द्वारा खेड़ली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई. जानकारी के अनुसार खेड़ली एरिया के पीपलखेड़ा की एक महिला ने बताया कि 29 अगस्त को शाम 5 बजे उसका 11 वर्षीय बेटा साइकिल से खेतों पर गया था. रास्ते में अचानक एक बाइक पर आए दो युवकों ने उसको जबरन रोका.

बाइक लगाकर रोका, फिर थूककर चटवाया

दोनों युवक नशे में धुत थे. आरोपियों की पहचान विजेंद्र पुत्र अतर सिंह गुर्जर और विकास पुत्र देवी मीणा निवासी पीपलखेडा के रूप में हुई है. लड़के की मां ने बताया कि बेटे को आरोपियों ने बाइक लगाकर रोक लिया. जिसके बाद उसके साथ दोनों ने मारपीट की. फिर जमीन पर थूक कर चटवाया. इस दौरान उन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया.

वहीं, इसके बाद आरोपी चाकू दिखाकर बेटे को बाजरे के खेत में ले गए. जहां उसके कपड़े उतरवाए व कुकर्म करने का प्रयास किया. इस दौरान कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. घटना में शामिल लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

