लड़की की आवाज निकालकर ब्लैकमेलिंग करता था मुस्ताक खान, इंस्टा फ्रेंड्स को दिखाता था अश्लील फिल्में

Rajasthan News: अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाता था. उन आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता व दोस्ती करके चैटिंग करता था. उसके बाद वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था. पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई लोगों की अश्लील वीडियो मिली हैं.

अलवर के एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया, वैशाली नगर थाना पुलिस ने डीग निवासी मुस्ताक खान को गिरफ्तार किया है. यह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था. उसके बाद चैटिंग की मदद से उनसे बातचीत शुरू करता था. लड़की बनकर उनको अपने जाल में फंसाता था. जब व्यक्ति जाल में फंस जाता था, तो वो वीडियो कॉल करता और अश्लील फिल्में दिखाता था.

इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़ितों की वीडियो बना लेता और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मुस्ताक किसी विशेष एप की मदद से लड़की की तरह आवाज निकालता था. जिससे सामने वाले को शक नहीं हो.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 हजार रुपए नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक सामग्री और चैट रिकॉर्ड्स मिले हैं.

Advertisement

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शरण कांबले कांबले ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गहन जांच जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि उसने कितने लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल किया है.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करते समय सावधानी बरतें और किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है. ऐसे मामलों में गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने कहा कि अब तक यह कई लोगों को अपना निशाना बन चुका है. इस संबंध में पुलिस टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----