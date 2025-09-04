अलवर: जान जोखिम में डाल नदी पार करते स्कूली बच्चे, Video Viral

राजस्थान के अलवर जिले में बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई है. थानागाजी क्षेत्र के जोधावास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए रोज नदी पार करनी पड़ती है. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें बच्चे हाथ पकड़कर बहते पानी में नदी पार करते नजर आ रहे हैं.

विद्यालय में 188 छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं. इनमें से करीब 50 बच्चे कीरो की ढाणी गांव से आते हैं. रास्ते में रूपारेल नदी पड़ती है, जो बरसात के दिनों में उफान पर रहती है. ऐसे में सुबह-शाम ग्रामीण और शिक्षक नदी में खड़े होकर बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाते हैं. कई बार पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है.

जान खतरे में डाल नदी पार करते स्कूली बच्चे

ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. सड़क और पुल का काम चल रहा है, लेकिन बेहद धीमी गति से. जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पुल बनने में सालों लग जाएंगे.

नदी का तेज बहाव होने पर करनी पड़ती है छुट्टी

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव ने कहा कि स्कूल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है. अध्यापक और ग्रामीण बच्चों को नदी पार करवाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं. अगर नदी का बहाव तेज होता है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो.

