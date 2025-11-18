scorecardresearch
 

Feedback

अलवर में तेज रफ्तार पिकअप ने हरियाणा के बाइक सवार कांस्टेबल को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार एक पिकअप ने बाइक सवार कांस्टेबल को टक्कर मार दी. जिससे कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पिकअप चालक की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
मृतक कांस्टेबल, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
मृतक कांस्टेबल, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित सामोला चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की मौत हो गई. कांस्टेबल की तैनाती नूंह में थी. बताया जाता है कि वो अलवर में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था. घटना ने परिवार और साथियों को सदमे में डाल दिया है. 

शादी में शामिल होने के बाद घर लौटने के दौरान हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि पिकअप चालक ने सामने से बाइक में टक्कर मारी थी. पिकअप की रफ्तार तेज थी और चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. अरावली थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि सामोला चौक पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक हादसे का आरोपी पिकअप चालक मौके से फरार हो चुका था.

सम्बंधित ख़बरें

accident occurred on the Navale Bridge
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने छह वाहनों को मारी टक्कर, 8 लोग जिंदा जले 
Road Accident in Rajasthan's Phalodi district claimed 18 Lives
जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसा टेंपो ट्रैवलर, 15 लोगों की मौत 
अलवर में घूसा लेते लाइनमैन गिरफ्तार 
CM of Jharkhand and Deputy CM of Karnataka.
झारखंड CM के नाम पर फेक कॉल! कर्नाटक डिप्टी CM और उनकी पत्नी को परेशान कर रहा था शातिर 
रिश्वत लेते गिरफ्तार लाइनमैन और दलाल. (Photo: Screengrab)
बिजली विभाग का लाइनमैन और दलाल गिरफ्तार, ACB की टीम ने 5 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा 

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, स्कूटी सवार विक्की और अभय की मौके पर मौत

हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार पुलिस कर्मी को 108 एंबुलेंस की सहायता से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान रामकिशोर पुत्र लल्लूराम, निवासी सरेटा, तिजारा के रूप में हुई है. रामकिशोर अलवर में अपने परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने आया था. तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

Advertisement

पिकअप चालक की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. एएसआई ने बताया कि फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement