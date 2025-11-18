अलवर में तेज रफ्तार पिकअप ने हरियाणा के बाइक सवार कांस्टेबल को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित सामोला चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की मौत हो गई. कांस्टेबल की तैनाती नूंह में थी. बताया जाता है कि वो अलवर में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था. घटना ने परिवार और साथियों को सदमे में डाल दिया है.

शादी में शामिल होने के बाद घर लौटने के दौरान हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि पिकअप चालक ने सामने से बाइक में टक्कर मारी थी. पिकअप की रफ्तार तेज थी और चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. अरावली थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि सामोला चौक पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक हादसे का आरोपी पिकअप चालक मौके से फरार हो चुका था.

हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार पुलिस कर्मी को 108 एंबुलेंस की सहायता से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान रामकिशोर पुत्र लल्लूराम, निवासी सरेटा, तिजारा के रूप में हुई है. रामकिशोर अलवर में अपने परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने आया था. तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

पिकअप चालक की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. एएसआई ने बताया कि फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.



