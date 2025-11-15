मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, स्कूटी सवार विक्की और अभय की मौके पर मौत

यूपी के मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पेपर मिल में काम करने वाले दो युवकों की मौत हो गई. दोनों कर्मचारी रोज की तरह सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

ड्यूटी जा रहे दो युवकों की हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 25 साल के विक्की और 20 साल के अभय के रूप में हुई है. दोनों युवक मुजफ्फरनगर जिले के ही निवासी थे और पास की पेपर मिल में कार्यरत थे. घटना के समय दोनों मिल की सुबह की शिफ्ट के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद स्कूटी कई मीटर दूर जा गिरी. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नई मंडी पुलिस और सर्किल ऑफिसर राजू कुमार मौके पर पहुंचे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और सड़क से मिले टायर के निशानों के आधार पर वाहन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. सर्किल ऑफिसर राजू कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन और आरोपी चालक का पता लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फरार चालक को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. दोनों ही परिवारों के सदस्य यह सुनकर सदमे में हैं कि उनके बेटे रोजमर्रा की शिफ्ट पर जाते हुए ऐसे हादसे का शिकार हो गए. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाने और तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

