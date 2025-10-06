जयपुर के SMS अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को बेड सहित सड़क पर लेकर भागे तिमारदार

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (SMS Hospital) के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. आग की लपटें ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में तेजी से फैलीं, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. तिमारदार (पेशेंट के साथ मौजूद उसके घरवाले या रिश्तेदार) अपने-अपने मरीजों को बेड सहित लेकर अस्पताल से बाहर भागे. कई गंभीर मरीजों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एसएमएस अस्पताल के बाहर सड़क पर मरीज बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे हुए हैं. अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर लगी, और इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं.

सवाई मान सिंह अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इस घटना में कुछ मरीजों को बर्न इंजरी हुई है. घटना की सूचना पाकर राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक रफीक खान देर रात एसएमएस अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. आग लगने के पीछे विद्युत उपकरण में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक वजह की जानकारी जांच के बाद ही हो पाएगी. इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----