कभी तौकीर रजा जैसों से खौफ खाती थी पुलिस, योगी मॉडल में अब खैर नहीं

कानपुर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की शोभायात्रा के दौरान लगी 'आई लव मुहम्मद' की आग बरेली, उन्नाव, लखनऊ, महाराजगंज, कौशांबी, काशीपुर, हैदराबाद, नागपुर और गुजरात के गांधीनगर के बाद सोमवार को अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) पहुंच चुकी है. जाहिर है कि पूरे देश की हवा खराब हो, इसके पहले शासन-प्रशासन को सख्ती दिखाना होगा. भारत जैसे बहुलवादी लोकतंत्र में धार्मिक भावनाओं का सम्मान हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब 'आई लव मुहम्मद' जैसे नारे शांति के बजाय हिंसा का पर्याय बन जाते हैं, तो सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है. जाहिर है कि यह भी सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन प्रेम की अभिव्यक्ति है या साजिश का मुखौटा है?

तौकीर रजा खान जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं ने इसे एक हथियार बना लिया, जिसके परिणामस्वरूप बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसक झड़पें हुईं थीं. इसी तरह उत्तर दक्षिण तक बहुत से मौलाना ऐसे हैं जो आम लोगों को बरगलाकर उन्हें अपराधी बना रहे हैं. बरेली में पथराव, लाठीचार्ज, 10 पुलिसकर्मियों की चोटें आईं थीं और दर्जनों गिरफ्तारियां भी हुईं. जाहिर है कि आम मुसलमान जो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं के बजाय तौकीर रजा जैसे नेताओं पर सख्ती जरूरी है. ये वे लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं.

1-तौकीर रजा खान जैसे लोगों पर अब तक एक्शन होता ही नहीं था

तौकीर रजा खान, इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख और बरेली के एक प्रमुख मौलाना, लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहे हैं. उनका इतिहास कट्टरवाद और राजनीतिक उकसावे से भरा पड़ा है. 2007 में बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. यह फतवा न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था, बल्कि धार्मिक अतिवाद का खुला प्रदर्शन. 2009 और 2012 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मुसलमानों को धर्म के नाम पर वोट डालने के लिए उकसाया, जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ था. लेकिन 2025 का 'आई लव मुहम्मद' विवाद उनके करियर का सबसे खतरनाक अध्याय साबित हुआ. यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज में उन्हें सरकार का संरक्षण मिल जाता था. अखिलेश यादव की सरकार में तो उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला हुआ था.

Advertisement

तौकीर रजा के जहरीले भाषण ने 15 साल पहले भी बरेली शहर के अमन-चैन को आग लगाई थी. तब शहर में एक महीने तक कर्फ्यू लगा था. तत्कालीन बसपा सरकार ने रजा को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन दो दिन बाद ही उसको रिहा करना पड़ा. इसके बाद शासन ने एसएसपी को हटा दिया था. बरेली के जिस बाजार में बारावफात के जुलूस के बाद दंगा-फसाद हुआ था वहां कई इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हुई थी. करीब 30 दुकानों को निशाना बनाया गया. बड़ी बात यह रही कि सभी दुकानें चिन्हित कर जलाई गई थीं. हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया गया था.

पर अब यूपी में योगी की सरकार है. पुलिस ने कानपुर वाली घटना के आरोप में 9 सितंबर को 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन तौकीर राजा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए वीडियो जारी किया. उन्होंने बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर प्रदर्शन का आह्वान किया. प्रशासन के अनुमति नहीं देने पर समर्थकों ने आला हजरत दरगाह और उनके घर के बाहर जमा होकर 'आई लव मुहम्मद' के प्लेकार्ड लिए नारे लगाए.

स्थिति तब बिगड़ी जब प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू किया. पुलिस वाहनों पर हमला, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा. तौकीर रजा की गिरफ्तारी 27 सितंबर को हुई, जब उन्हें 7 एफआईआरों में मुख्य आरोपी नामित किया गया. पुलिस ने कहा, यह पूर्वनियोजित साजिश थी. उनके समर्थकों ने गोलीबारी भी की, जिसके सबूत मिले.

Advertisement

लेकिन सवाल यह है कि क्या आम मुसलमानों को इसमें फंसाया जा रहा है? तौकीर जैसे नेता धार्मिक प्रेम का ढोंग कर राजनीतिक लाभ कमाते हैं. वे जानते हैं कि ऐसे नारे भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन हिंसा के बाद पीछे हट जाते हैं. अगर सख्ती आम लोगों पर होती, तो निर्दोष फंसते हैं. लेकिन योगी सरकार ने वह किया जो दूसरी सरकारों में आम तौर पर नहीं होता है. तौकीर और उनके 7 सहयोगियों को फतेहपुर जेल भेजा गया. एसआईटी गठित की गई, अवैध संपत्तियों की जांच शुरू हुई. यह दृष्टिकोण सही है: जाहिर है कि इस तरीके से उकसाने वालों को सजा मिलती है और आम लोग सुरक्षित रहते हैं.

2- क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी संदर्भ में 'गजवा-ए-हिंद' के सपने देखने वालों के खिलाफ जो हुंकार भरी है, वह न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल है. 28 सितंबर को बलरामपुर में आयोजित एक जनसभा में योगी ने कहा, गजवा-ए-हिंद हिंदुस्तान की पावन धरती पर कभी संभव नहीं. जो इसकी कल्पना भी करते हैं, वे नर्क का टिकट कटा रहे हैं. यह बयान न केवल तौकीर रजा जैसे तत्वों को चेतावनी है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे मजबूत नेतृत्व सामाजिक अराजकता को कुचल सकता है.

Advertisement

योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने उन्हें 'बुलडोजर बाबा' बना दिया. 'गजवा-ए-हिंद' एक कट्टरपंथी अवधारणा जो भारत को इस्लामी राज्य बनाने का सपना देखती है. इसके खिलाफ उनकी हुंकार इस विवाद में सबसे मजबूत आवाज बनी. 2022 में हिजाब विवाद के दौरान उन्होंने कहा था, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा. लेकिन 2025 में बरेली हिंसा के बाद यह बयान और तीखा हो गया. 28 सितंबर को बलरामपुर में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए योगी ने कहा, "हिंदुस्तान की धरती देव-महापुरुषों और शहीदों के आदर्शों पर चलेगी. गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वाले नर्क का टिकट कटा रहे हैं. उन्होंने 'छंगुर बाबा' का उदाहरण दिया, जो गोंडा क्षेत्र में हिंदुओं का धर्मपरिवर्तन करा रहा था. उन्होंने कहा कि पापी कितना भी छिपे, सजा निश्चित है. यह बयान तौकीर राजा पर सीधा प्रहार था, जिन्हें गजवा-ए-हिंद जैसे विचारों से जोड़ा जाता है. योगी ने चेतावनी दी कि त्योहारों के दौरान शरारत करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी.

3-अखिलेश और मायावती फूंक फूंक कर रख रहे कदम

दोनों नेता जानते हैं कि एक गलत बयान मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर सकता है, जबकि योगी सरकार की सख्ती को खुलकर चुनौती देने से हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं. अखिलेश ने पुलिस की 'मनमानी' पर सवाल उठाए, लेकिन सीधे तौकीर का बचाव नहीं किया. मायावती ने तो चुप्पी साध रखी है, जो उनकी रणनीति का हिस्सा लगती है.

Advertisement

अखिलेश ने 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकारें लाठीचार्ज से नहीं चलतीं. अपराधी, पुलिस और बीजेपी एक तिगड़ी हैं. लेकिन उन्होंने तौकीर का नाम नहीं लिया, न ही प्रदर्शन को जायज ठहराया. यह सतर्कता इसलिए, क्योंकि तौकीर का अखिलेश से पुराना नाता है। अखिलेश सरकार (2012-17) में तौकीर को 'दर्जा प्राप्त मंत्री' का दर्जा मिला था, और उन्हें सीएम आवास में सम्मानित किया गया था. अगर अखिलेश खुलकर बचाव करते, तो बीजेपी 'दंगाई दोस्त' का ठप्पा लगा देती. इसी तरह मायावती, जो दलित-मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर हैं, जानती हैं कि मुद्दा गरमाया तो बसपा का वोट बंटेगा.

4-तौकीर जैसे कुख्यातों के लिए क्यों है योगी मॉडल की जरूरत

रेडिकलाइजेशन को रोकना: तौकीर जैसे मौलाना सोशल मीडिया (X, WhatsApp) का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काते हैं. NIA के अनुसार, 300 से ज्यादा भारतीय TTP/ISIS से जुड़े, लेकिन केवल 18 ने ISIS जॉइन किया. योगी मॉडल की सख्ती, जैसे तौकीर की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की जांच ही रेडिकलाइजेशन रोक सकती है.

सामाजिक सद्भाव की रक्षा: तौकीर के बयानों ने बरेली, उन्नाव, लखनऊ, और अन्य शहरों में तनाव फैलाया. योगी की त्वरित कार्रवाई जैसे फ्लैग मार्च, इंटरनेट सस्पेंशन, और 50 से अधिक गिरफ्तारियों ने स्थिति नियंत्रित की है. यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो, तो हिंसा रुकेगी.

कानूनी जवाबदेही: तौकीर पर UAPA के तहत FIR और अवैध संपत्ति की जांच ने उनके आर्थिक आधार को कमजोर किया. योगी की बुलडोजर नीति अवैध निर्माणों को तोड़ती है, जो कट्टरपंथियों के फंडिंग नेटवर्क को नष्ट करता है. यह नीति PFI जैसे संगठनों पर भी लागू हो सकती है.

Advertisement

मनोवैज्ञानिक प्रभाव: योगी की हुंकार भी काम आती है. जैसे पापी कितना भी छिपे, सजा निश्चित है. कुख्यातों में डर पैदा करती है. तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शन बंद कर दिए. यह डर जरूरी है, ताकि भविष्य में उकसावे कम हों.

आम मुसलमानों की सुरक्षा: भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में 99% शांतिपूर्ण हैं. तौकीर जैसे नेता उन्हें हिंसा में फंसाते हैं. योगी मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सजा केवल सूत्रधारों को मिले, न कि आम लोगों को.

---- समाप्त ----