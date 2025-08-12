scorecardresearch
 

Feedback

सवालों से सबको है एलर्जी? कर्नाटक के मंत्री की बर्खास्तगी ने राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे की हवा निकाल दी

कर्नाटक के मंत्री राजन्ना की बर्खास्तगी ने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं. क्योंकि राजन्ना अपनी पार्टी की राज्‍य इकाई पर सवाल उठा रहे थे क‍ि वोटर सूची जब बनी थी, तभी पार्टी ने विसंगतियों पर सवाल क्‍यों नहीं उठाए? राजन्ना को इन्‍हीं सवालों की सजा दी गई है. वह भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उनके उठाए सवालों का चुनाव आयोग और भाजपा जवाब नहीं दे रही है.

Advertisement
X
वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ दिल्ली में मार्च करते हुए राहुल गांधी
वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ दिल्ली में मार्च करते हुए राहुल गांधी

चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर इंडिया एलायंस के दलों ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री की बर्खास्तगी से बहुत धक्का लगा है. दरअसल कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लिए एक तरह से खुद की सरकार और पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया. राजन्ना ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थीं. उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ियां हमारी आंखों के सामने हुईं, और कांग्रेस ने उस समय इसकी ठीक से निगरानी नहीं की.

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम तीन अलग-अलग जगहों पर दर्ज था, जिससे वह कई बार वोट डाल सकता था. इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में कम आबादी के बावजूद संदिग्ध मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे. जाहिर के राजन्ना के इस बयान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान की हवा निकाल दी है. 

दरअसल कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक सुर में यह नरेटिव तैयार कर रही थी कि मतदाता सूची में धांधली के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार हैं. पर राजन्ना के बयान ने कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार को इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया. राजन्ना ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस को उस समय आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन वह चुप रही, और अब इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Banerjee
'लोकसभा भंग कर देशभर में कराएं SIR...', TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड 
Congress MP Rahul Gandhi
'पिक्चर अभी बाकी है, एक व्यक्ति-एक वोट...', बिहार SIR पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा 
India alliance marches to Election Commission office, alleging 'vote theft'. (PTI photo)
बीजेपी ने चुनाव आयोग का डिफेंस करके राहुल गांधी के मुद्दे को ताकत दे दी है 
duplicate voter card check and submit process
Duplicate Voter Card? ऐसे करें चेक और रद्द करना ज़रूरी 
Bihar SIR
कहीं लिस्ट में मृतकों के नाम, कहीं सरकारी स्कीम पर डर... बिहार के अररिया से Ground Report 
Advertisement

जाहिर है कि राजन्ना के इस बयान से कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी स्वाभाविक थी.  इस बयान को अनुशासन भंग करने वाला मानते हुए पार्टी ने तुरंत राजन्ना को कर्नाटक मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सिद्धारमैया ने पहले राजन्ना का इस्तीफा 10 दिन बाद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस्तीफा नहीं, उन्हें बर्खास्त करो.

राजन्ना की बर्खास्तगी से कांग्रेस का नैरेटिव कमजोर पड़ेगा

कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना की बर्खास्तगी ने कांग्रेस के वोट चोरी के नैरेटिव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है. राजन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितताओं के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज था और कम आबादी वाले क्षेत्रों में संदिग्ध मतदाता जोड़े गए.  दरअसल यही बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक , चुनाव विशेषज्ञ और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं.

पहली बात यह कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महादेवपुरा में जो वोट बढ़ाने का जो आरोप लगाया है ,उसकी क्या गारंटी है कि वह सब बीजेपी के ही वोट थे?  जाहिर है कि राजन्ना के बयान से यह सवाल उठाने वालों को जरूर बल मिल गया है . यही कारण है कि राजन्ना का के बयान के बाद उनसे तुरंत आनन फानन में इस्तीफा लिया गया ताकि राहुल गांधी के उस अभियान की हवा न निकल जाए. राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर 40 लाख फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं. पर कर्नाटक सरकार का ही एक मंत्री कह रहा है कि जब यह सब हो रहा था कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी.  

Advertisement

राजन्ना के बयान ने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, क्योंकि यह उनकी अपनी सरकार की विफलता को उजागर करता है. बीजेपी ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला शोभा करंदलाजे ने राजन्ना की बर्खास्तगी को सच बोलने की सजा बताया. जबकि बी. वाई. विजयेंद्र ने सिद्धारमैया और डी. के. शिवकुमार को जिम्मेदार ठहराया. अमित मालवीय ने राजन्ना के बयान को राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करार दिया. 

राजन्ना की बर्खास्तगी ने कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों को भी उजागर किया

 हाईकमान के दबाव में सिद्धारमैया को राजन्ना को हटाना पड़ा, जिससे सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तनाव एक बार फिर सामने आया है. इस घटना से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी उजागर हुई है. जाहिर है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद से पार्टी की जनता में विश्वसनीयता कम हुई है.

राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान, जो बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा करने का प्रयास था वो निष्प्रभावी हो चुका है. राजन्ना के बयान ने यह आम धारणा बनी है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर दोष मढ़ रही है. आगे चलकर यह घटना कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर सकती है, जहां 2024 में उसे केवल 9 सीटें मिली थीं. 

Advertisement

राजन्ना ने जो कहा, वही बिहार में हो रहा है

राजन्ना ने महादेवपुरा में जो वोट चोरी हुई उसके बारे जो कहा वह काफी कुछ बिहार में भी हो रहा है. पर राजनीतिक दल आखें मूंदे हुए हैं. जिस तरह कर्नाटक में मतदाता सूची बनते समय गोलमाल हुआ उसे राजन्ना के शब्दों में ऐसे कहा जाएगा कि आंखों के सामने हुआ उसी तरह बिहार में हो रहा है. बिहार में मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राजनीतिक दलों का आपत्ति को लेकर चुप्पी कुछ उसी तरह की है. राजनीतिक दल तत्काल आपत्ति दर्ज करने के बजाय बाद में विवाद खड़ा करने की रणनीति अपनाते दिख रहे हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा एक छोटे से एरिया में 6 जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया. ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई पर चुनाव आयोग के बार बार अपील के बावजूद मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई.जाहिर है कि मतदाताओं की समस्या का समाधान असली मकसद नहीं है. असली मकसद तो राजनीतिक मुद्दा बनाना है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके. 

राजनीतिक दलों के पास यही मौका था कि अगर कहीं अधिक वोटरों का नाम दर्ज हो गया हो , या कहीं बड़े पैमाने पर लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो उसके लिए चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज कराते. आपत्ति दर्ज कराने का समय 1 सितंबर तक ही है. पर अभी तक राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement