scorecardresearch
 

Feedback

प्रेम, पाखण्ड और समस्या... आवारा कुत्तों और सड़कों पर घूमती गायों से कैसे मिलेगा समाधान?

भारत की पशु नीति एक ऐसा सर्कस है जहां लोगों का आक्रोश ही सुर्खियां बन जाता है और जवाबदेही कभी नजर नहीं आती. राजनेता गौभक्ति को वोटों में बदल देते हैं, शहरी अमीर लोग कुत्तों के बचाव के कामों को इंस्टाग्राम कंटेंट में बदल देते हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है.

Advertisement
X
भारत में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है (Photo: Vani Gupta/India Today)
भारत में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है (Photo: Vani Gupta/India Today)

भारत के लोगों का आवारा जानवरों के प्रति प्यार भावुक कहानियों का विषय है और पूरा देश इस प्यार का रंगमंच है. कल्पना कीजिए- मक्खियों से घिरी, कीचड़ से सनी एक गाय ट्रैफिक जाम के बीच शांति से एक प्लास्टिक की थैली चबा रही है. सड़क से जा रहे गाड़ी वाले 'गौ माता की जय' का नारा लगाते हुए आगे निकल जाते हैं. उसी सड़क पर, एक दर्जन कुत्ते कूड़ा-कचरा नोच रहे हैं. किसी दयालु इंसान की फेंकी हुई हड्डियों के लिए लड़ रहे हैं जो बाद में इन कुत्तों की रील पोस्ट करते हुए #BeKind ट्वीट करेगा.

फिर भी भावनाओं से सराबोर इस नाटक में, उदासीनता प्रमुख भूमिका निभाती है. वहीं उदासीनता जो आवारा जानवरों को जहां हैं, वहीं छोड़ देती है, उनकी संख्या बढ़ने और मरने के लिए. इन जानवरों के लिए लोगों में करुणा हमेशा सोशल मीडिया पर फूट पड़ने को तैयार रहती है.

पाखंड का रंगमंच

भारत की दिव्य माता गाय को ही लीजिए. 2019 की पशुगणना के अनुसार, भारत में 50 लाख आवारा गायें हैं. ये सीमा पार से आए शरणार्थी नहीं हैं- 95 प्रतिशत गायें उन डेयरी किसानों की हैं जो इन्हें घूमने-फिरने देते हैं ताकि चारे का खर्च कम हो और ये गायें शहरी कूड़ा-करकट खाती हैं. और फिर मुनाफे के लिए डेयरी किसान इनका दूध निकालते हैं. मतलब खर्चा कुछ नहीं और मुनाफे पर मुनाफा.

सम्बंधित ख़बरें

सीएम आवास पर रेखा गुप्ता पर हमला (Photo: PTI)
CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, धक्का दिया, बाल पकड़कर खींचे... मुश्किल से काबू में आया हमलावर 
Haryana Forest Definition
हरियाणा ने बदल दी 'जंगल' की परिभाषा... अब क्या होगा अरावली के जंगलों का? 
sc on nhai toll tax amid bad contruction of highway roads
SC का फैसला: खराब हाईवे पर नहीं देना होगा Toll Tax 
Toll Plaza
खराब सड़कों और घंटों जाम के बाद टोल वसूलना गलत... सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के फैसले को रखा बरकरार 
supreme court on pocso act
SC: इश्क गुनाह नहीं, POCSO के दुरुपयोग पर दी टिप्पणी 

नतीजा ये होता है कि गायों के पेट प्लास्टिक से भर जाते हैं, आंतें खराब हो जाती हैं और सड़कें गोबर से पट जाती हैं. समाधान? सब कंधे उचकाते हैं, गाय तो हर भारतीय की मां है, हम ही क्यों, कोई और 'बच्चा' इसकी देखरेख कर लेगा.

Advertisement

अब कुत्तों की बात. दुनिया में सबसे ज्यादा, साठ करोड़ आवारा कुत्ते भारत में है. यह लगभग एक मध्यम आकार के यूरोपीय देश के बराबर है जो चार पैरों पर घूमता है. गणित बहुत साफ है- भारत की 1.4 अरब आबादी में हर आदमी पर 0.042 कुत्ता. यानी भारत में हर 23वें इंसान पर एक कुत्ता है.  

ये संख्याएं भौंकने से ज्यादा काटती हैं- हर साल भारत में 37 लाख कुत्ते काटते हैं, दुनिया में रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती हैं; हर चार घंटे में एक बच्चा मरता है. सिर्फ दिल्ली में, 2025 के मध्य तक, 35,198 कुत्ता काटने की घटनाएं और 49 मौतें हुई हैं. यहां का प्यार जानलेवा है- जितना ज्यादा हम खिलाते हैं, उतना ही ज्यादा उनकी आबादी बढ़ती है.

गुस्सा दिखाने वाले लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते

भारत की पशु नीति एक ऐसा सर्कस है जहां आक्रोश ही सुर्खियां बन जाता है और जवाबदेही कभी नजर नहीं आती. राजनेता गौभक्ति को वोटों में बदल देते हैं, शहरी अमीर लोग कुत्तों के बचाव के कामों को इंस्टाग्राम कंटेंट में बदल देते हैं, और नगरपालिकाएं पशु नियंत्रण को गड्ढों की मरम्मत जैसा मानती हैं—जो पिछले साल की फाइल में भर दिया गया.

नतीजा? गाय और कुत्ते दोनों को ही कष्ट उठाना पड़ता है, इंसान कीमत चुकाते हैं, और आवारा पशुओं के प्रति भारत के प्रेम की 'भावुक कहानी' एक दुखद हास्य बनकर रह जाती है.

Advertisement

दिल्ली के दस लाख कुत्तों को दूसरी जगह ले जाने की सुप्रीम कोर्ट की 2025 की योजना से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया है और लोग कह रहे हैं कि यह 'नरसंहार' है. कुत्तों के प्रति चिंता जायज है- कुत्तों को ऐसे आश्रयों में नहीं रखा जा सकता जो मौत और सड़न के शिविरों में बदल सकते हैं. उन्हें सहानुभूति, देखभाल और जीने का अधिकार मिलना चाहिए.

लेकिन जिम्मेदारी के बिना क्रोध दिखाना उस गली के कुत्ते की तरह ही जो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है, या उस गाय माता के समान है जो सड़क किनारे प्लास्टिक खा रही है- यानी समस्या पर खाली शोर मचाना, समाधान की तरफ न जाना.

कुत्तों की आबादी का बढ़ना

एक असंक्रमित मादा कुत्ता, जो छह सालों तक प्रति वर्ष दो बच्चे पैदा करती है, उसके कुल से लगभग 33,510 संतानें हो सकती हैं, बशर्ते कि प्रति बच्चा 6 पिल्ले हों, उनके जीवित रहने की दर 80% हो और आगामी पीढ़ियां 1 साल की आयु से उसी दर से बच्चे पैदा करें.

ऐसा होना जरूरी नहीं है. पोलियो का उन्मूलन कभी असंभव कहा जाता था. लेकिन टीकों, पोलियो उन्मूलन अभियानों और जवाबदेही की समय-सीमाओं ने इसे संभव बना दिया. आवारा प्रबंधन के लिए भी इसी निर्ममता की आवश्यकता है:

Advertisement

धर्मनिष्ठा नहीं बल्कि नीतियों की जरूरत

आवारा कुत्तों और गायों के लिए क्या आप कोई समाधान चाहते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं-

गायों के लिए- सभी मवेशियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो; अगर उन्हें छोड़ा गया तो जुर्माना और जब्ती. सब्सिडी वाली गौशालाओं को झुंड के आकार की डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ा जाए. उन्हें गौ-चुंगी के जरिए धन दिया जाए जो वास्तव में गौशालाओं में जाता है, न कि राजनेताओं के वोटों के खलिहानों में.

कुत्तों के लिए- सामूहिक नसबंदी और टीकाकरण अभियान, जीपीएस टैगिंग, सामुदायिक स्वयंसेवकों और सख्त लक्ष्य प्राप्ति के साथ हो. एक जिला कुत्ता बोर्ड बनाया जाए जिसका वार्षिक ऑडिट हो और डेटा में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगे. अगर ट्रैकिंग न हो तो फंडिंग न दी जाए.

दोनों के लिए: एक 'भारतीय आवारा पशु प्राधिकरण' बनाया जाए जिसके पास जांच करने की शक्तियां हों, एक निश्चित राष्ट्रीय रोडमैप हो जो हर छह महीने में रिपोर्ट पेश करे. स्वच्छ भारत की तरह, काम देखकर फंडिंग दी जाए.

आवारा पशुओं के खतरे को पोलियो के खतरे की तरह समझें जिसे हमने जड़ से मिटा दिया है. इस अभियान में पशु चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करें. जागरूकता अभियान चलाएं.

आवारा पशुओं के लिए पैसा कहां से आएगा?

पैसा कहां है? जब वोट लेने की बात होती है तब पैसा कहां से आ जाता है. भारत मूर्तियों, रैलियों और आध्यात्मिक उत्सवों पर करोड़ों खर्च करता है. प्रति परिवार एक छोटा सा कुत्ता टैक्स, सांसद-विधायक निधि, पंचायत निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और राज्य की तरफ से दी जाने वाली पशु चिकित्सा दल का इस्तेमाल करके देश भर में आवारा कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थलों की फंडिंग की जा सकती है.

Advertisement

याद रखें कि एक बिना नसबंदी वाली मादा कुत्ते के छह साल में 60,000 से ज्यादा वंशज हो जाते हैं. खर्च किया गया एक पैसा 60,000 आवारा कुत्तों की बचत के बराबर है. इसमें जितनी देरी होगी, नुकसान उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा.

जयपुर मॉडल है उदाहरण

जयपुर मॉडल एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे जयपुर नगर निगम ने 1994 में शुरू किया गया था. यह एनजीओ आवारा कुत्तों पर मानवीय नियंत्रण के लिए भारत का स्वर्णिम मानक है. इसकी टीमें प्रतिदिन कुत्तों को पकड़ती हैं, उनका ऑपरेशन करती हैं, उनका टीकाकरण करती हैं और उन्हें छोड़ती हैं.

इस पर प्रति कुत्ते 800 से 2,200 रुपये तक का खर्च आता है और इसकी फंडिंग जयपुर नगर निगम और लोगों की तरफ से मिले दान से की जाती है. पैसे की कमी और लोगों की तरफ से रुकावट की वजह से प्रोग्राम चलाने में दिक्कतें आती हैं, बावजूद इसके यह चलता आ रहा है जिससे आवारा कुत्तों की आबादी और रेबीज के मामलों में कमी आई है.

इस मॉडल का विस्तार किया जाए, इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए, इसे डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ा जाए. महापौरों और जिला कलेक्टरों के लिए आवारा पशुओं के नियंत्रण को एक प्रदर्शन मानदंड बनाएं.

भारत चांद पर रॉकेट भेज सकता है, लेकिन छत वाले कुत्तों के रहने की जगह नहीं बना सकता. हम गायों के लिए पवित्रता का कानून बना देते हैं लेकिन उन्हें प्लास्टिक की धीमी मौत से नहीं बचा पाते. हम डॉग लव का हैशटैग लगाते हैं और फिर कुत्ता काटने से बच्चे की मौत पर चुप हो जाते हैं. यह करुणा नहीं है- यह आपराधिक लापरवाही है, जिसे फूलों, मोमबत्ती जुलूसों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से सजाया गया है.

Advertisement

सच्ची सहानुभूति सड़क पर बिखरे ब्रेड के टुकड़े (या प्लास्टिक) नहीं हैं; यह तो दांतों वाली नीति है. अगर ऐसा ही रहा तो आवारा जानवरों के साथ भारत का प्रेम वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा से रहा है: खून, गोबर और पाखंड से लिखी एक प्रेम कहानी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement