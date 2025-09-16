scorecardresearch
 

राहुल गांधी को सिरोपा दिए जाने पर विवाद तो होना ही था

अमृतसर के गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब में राहुल गांधी को सिरोपा भेंट किए जाने पर SGPC ने आपत्ति जताई है. SGPC का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक हस्तियों को सम्मान देना नियमों के खिलाफ है, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है - विवाद के साये में कांग्रेस शासन की कुछ घटनाएं भी लगती हैं.

कांग्रेस शासन के दौरान की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बाद भी राहुल गांधी का उनसे पीछा क्यों नहीं छूट पाता? (Photo: PTI)
गुजरात के बाद राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे. वो अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने वास्ते गये थे. अमृतसर पहुंच कर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ वहां गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बूढ़ा साहिब में मत्था टेका. वहां राहुल गांधी को सम्मानित किया गया, जिसे लेकर बाद में विवाद खड़ा हो गया है. 

गुरुद्वारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सिरोपा भेंट किया गया, और SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति जताई है. SGPC ने राहुल गांधी को सिरोपा भेंट किये जाने के नियमों का उल्लंघन बताया है. SGPC अध्यक्ष की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि पूरी मामले की जांच कराई जा रही है. और, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. 

मत्था टेकने के साथ ही राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए अरदास की. राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां थे - ऐसा कम ही देखने को मिला है जब राहुल गांधी के पंजाब दौरे में कोई विवाद न हुआ हो, या फिर वो किसी के निशाने पर न आए हों. 

सिरोपा, सम्मान और विवाद

बाढ़ प्रभावित घोनेवाल गांव का दौरा करने के बाद राहुल गांधी अमृतसर के रामदास इलाके में गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब पहुंचे और मत्था टेका, तो उनको सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया. लेकिन, उसके फौरन बाद विवाद शुरू हो गया. क्योंकि नियमों के मुताबिक राहुल गांधी उस कैटेगरी में नहीं आते, जिन्हें उस तरीके से गुरुद्वारे में सम्मानित किया जा सकता है. 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. एसजीपीसी प्रमुख धामी के मुताबिक, किसी भी सिख धर्मस्थल के अंदर किसी भी राजनीतिक शख्सियत के सम्मान में कोई कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह पाबंदी लगी हुई है. उनका कहना है कि अगर एसजीपीसी का कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आंतरिक समिति के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए एसजीपीसी प्रमुख कहते हैं, गुरुद्वारा साहिब के गर्भगृह में प्रमुख हस्तियों को सिरोपा भेंट करने पर पाबंदी है... गुरु दरबार में सिरोपा देने का सम्मान केवल धार्मिक हस्तियों, रागी सिंहों और सिख विद्वानों तक ही सीमित है.

लेकिन, नियमों से आगे बढ़ते ही जो बात वो करते हैं, पूरा मामला अलग नजर आता है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि सिख नरसंहार के आरोपी कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी को गुरुद्वारा साहिब से सिरोपा देना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

एसजीपीसी प्रमुख का कहना है कि ये वाकया सिख समुदाय की भावनाओं का अपमान है, और एसजीपीसी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी.

पंजाब में निशाने पर आ ही जाते हैं

राहुल गांधी जब भी पंजाब जाते हैं, किसी न किसी वजह से विवादों में आ ही जाते हैं. कोई न कोई उनको निशाने पर ले ही लेता है. अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल तो कई बार राहुल गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के दिल्ली सिख दंगों के लिए टार्गेट कर चुकी हैं. 

ऐसे कई मौके देखे गए हैं, जब राहुल गांधी के सामने ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों के सवाल उठाए जाते रहे हैं. पहले तो वो टालने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो वो कांग्रेस पार्टी की गलतियों की भी जिम्मेदारी ले चुके हैं. अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में सवाल-जवाब वाले सत्र में भी एक सिख युवक ने ये सवाल उठाया था. उस सत्र में बहुत सारी बातें हुई थीं, जिन पर बाद में विवाद भी हुआ था. लेकिन, राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं की जिस तरह जिम्मेदारी ली, वो काफी महत्वपूर्ण है. 

सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा तब कहा था, जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुईं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई हर गलती की जिम्मेदारी लेने में बहुत खुश हूं.... मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था... मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं... भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं.

कांग्रेस एक सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री भी बना चुकी है, और पंजाब के लोग सूबे में कांग्रेस की सरकार भी बनवा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का पंजाब दौरा निर्विवाद नहीं रह पाता - मतलब, अब भी कुछ बाकी रह गया है, जिसका पता लगाकर राहुल गांधी को उस पर काम जरूर करना चाहिए.

