विपक्षी खेमे में पीएम मोदी की स्‍वीट सर्जिकल स्‍ट्राइक, 'थरूर-सूची' में पप्पू यादव भी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही नहीं राजनीति का सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना जाता है. उनकी पोलिटिकल स्ट्राइक केवल विरोधी पर हमला करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अवसर देखकर उसे गले लगाने की भी कला भी वे जानते हैं. यही रणनीति विपक्ष को उलझा देती है. जब विपक्षी नेता खुद प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, तो उनकी पार्टी के भीतर उन नेताओं को लेकर अविश्वास पैदा हो जाता है.

पप्पू यादव और पीएम मोदी
पप्पू यादव और पीएम मोदी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच पर निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव को जगह नहीं मिली, पर पीएम मोदी के मंच पर उन्हें न सिर्फ जगह मिली, बल्कि मोदी के नजदीक आने और बात करने का मौका भी. फिर वहां कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप सच हो या ना हो, वे विपक्षी नेताओं के दिल चुराने की अदा में तो माहिर हैं. बिहार की राजनीति में अपनी अलग कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्णिया के पप्पू यादव और पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. पिछले 24 घंटों में बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर भी यही है. 

पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्धाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पप्पू यादव को सार्वजनिक मंच पर मौका दिया. जबकि इन्हीं पप्पू यादव को कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरूआत के दिन मंच पर धक्के मारकर हटा दिया गया था. पप्पू यादव भले ही विपक्षी राजनीति से आते हों, लेकिन मोदी ने उनके साथ सहजता दिखाई और उनसे बातचीत की. जिस तरह पप्पू यादव नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं और पीएम उस पर हंसते हुए रिएक्ट कर रहे हैं, यही मोदी की शैली है. मोदी का यह कदम कई मायनों में जनता का दिल जीतने वाला था. जनता को यह समझ में आया कि मोदी विपक्षी नेताओं से व्यक्तिगत कटुता नहीं रखते. मोदी के इस कदम से बिहार की राजनीति में विपक्षी खेमे का असमंजस में पड़ना जाहिर था. ये वैसा ही है, जैसे शशि थरूर की पीएम मोदी से नजदीकी होने के बाद से केरल में कांग्रेस के लिए नई कलह शुरू हो गई है. पप्‍पू यादव को मंच पर एनडीए नेताओं से जो रिस्‍पांस मिला, उसके बदले में उन्‍होंने अपने भाषण में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के लिए अपना दिल खोलकर रख दिया. 

ऐसा ही दृश्य तिरुअनन्तपुरम में भी दिखा था...

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर अक्सर भाजपा की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते रहते थे. लेकिन जब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि थरूर साहब बड़े विद्वान हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं. जाहिर है कि उसके बाद माहौल बदल गया. शशि थरूर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब वो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के स्टैंड पर बात नहीं कर रहे होते हैं. जाहिर है कि थरूर की छवि को तो बल मिला, लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग असहज हो गया. यही मोदी की खासियत है, विपक्ष के भीतर भी प्रशंसा और संवाद की ऐसी लकीर खींच देना कि राजनीतिक समीकरण हिल जाएं.

कश्‍मीरी नेताओं के दिल में जगह बनाई...

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भी मोदी की यह शैली साफ नज़र आई. उमर अब्दुल्ला भले ही भाजपा के कट्टर आलोचक रहे हों, लेकिन मोदी ने उनके परिवार की परंपरा और योगदान को याद करते हुए सम्मानजनक शब्द कहे. आज स्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला कई मौकों पर केंद्र का गुणगान कर रहे होते हैं. गुजरात यात्रा के दौरान जिस तरह उन्होंने वहां की पिक्चर डाली है वह अपने आप में एक कहानी है. 

गुलाम नबी आजाद के लिए तो संसद में दिया गया मोदी का भाषण ऐतिहासिक माना जाता है. विदाई के अवसर पर मोदी ने आजाद की संवेदनशीलता और मानवीय गुणों का ज़िक्र करते हुए भावुक तक हो गए थे. इसने न सिर्फ कांग्रेस खेमे को चौंकाया बल्कि आम जनता के मन में आजाद और मोदी के रिश्तों को लेकर सकारात्मक भाव पैदा कर दिया. बाद में जब आजाद ने कांग्रेस छोड़ी तो यह स्पष्ट हो गया कि मोदी के उस संवाद की गहराई कितनी थी.

नवीन पटनायक को भी अपना बनाया था...

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मोदी के रिश्ते भी इसी शैली का उदाहरण हैं. चुनावी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद मोदी ने उन्हें कई बार अनुभवी और ईमानदार प्रशासक बताया था. इसका सिला ये मिला कि मोदी सरकार को कई मौकों पर बीजेडी सांसदों का समर्थन मिला. मोदी और नवीन पटनायक के रिश्‍ते की गहराई को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान भी एक-दूसरे पर कभी सीधा हमला नहीं किया. 

...और फिर विरोधी खेमे की दोस्‍ती काम आई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह है कि वे केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी विपक्ष को असहज करने वाली रणनीतियां अपनाते हैं. इसका उदाहरण हाल ही में सामने आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को भी विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा.

साधारण सी बात है कि विपक्ष सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को लेकर भिन्न मत रखता है. लेकिन मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को विदेशी राजधानियों में जाकर भारत की नीतियों का समर्थन करना पड़ा. इसका दोहरा लाभ मिला. एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश गया कि भारत की राजनीतिक जमात राष्ट्रीय हितों पर एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई.

मोदी की इसी कला ने बाकी विपक्ष को सिर्फ अंध-विरोधी साबित कर‍ दिया

मोदी की इन घटनाओं से यह समझ आता है कि वे केवल विरोधी पर हमला करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अवसर देखकर उसे गले लगाने की भी कला जानते हैं. यही रणनीति विपक्ष को उलझा देती है. जब विपक्षी नेता खुद प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, तो उनकी पार्टी के भीतर उन नेताओं को लेकर अविश्वास पैदा हो जाता है. यह भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है. विपक्ष को भीतर से कमजोर करना.

मोदी की यही खासियत है. वे विपक्ष को केवल कटु आलोचक बनाकर नहीं रखते, बल्कि समय-समय पर उन्हें भारत के एजेंडे का साझेदार बना देते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी सांसदों को विदेश भेजना इसी शैली का हिस्सा था. इससे न केवल विपक्ष असहज हुआ, बल्कि देश के भीतर मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मज़बूत हुई.

