Public : Sir, 24 ghante me bas 3 ghante bijli aati hai. Bahut pareshani hai.



AK Sharma, UP's power minister and former IAS : (dono haath upar utha kar) bol Shankar Bhagwan ki jai, Jai Shri Ram, Jai Bajrang Bali.



Aur leaves. pic.twitter.com/3RhE4304A8