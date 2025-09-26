लद्दाख को क्या आग में झोंकने के दोषी हैं सोनम वांगचुक? इन पांच बातों को समझना होगा

आज 26 सितंबर को लेह पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हुए थे. केंद्र सरकार ने वांगचुक को मुख्य दोषी ठहराया, आरोप लगाया कि उनके उकसावे वाले बयानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बना दिया. वांगचुक, जिनको कभी '3 इडियट्स' के रैंचो ( फुनसुक बांगड़ु) से प्रेरित एक इनोवेटिव इंजीनियर के रूप में ख्याति मिली थी, अब 'राजनीतिक उकसावे' के आरोपी हैं. उनके ऊपर आरोप है कि उनके भूख हड़ताल और भाषणों ने लद्दाख को आग में झोंक दिया.जाहिर है कि इस घटना के बाद उनकी शख्सियत संदेहास्पद हो चुकी है. सवाल उठता है क्या वे दोषी हैं? हो सकता है कि वो लद्दाख में हुई हिंसा के दोषी न हों पर जो बातें उनके खिलाफ जा रही हैं उनके जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा.

59 वर्षीय वांगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1988 में SECMOL (स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख) की स्थापना की. यह संस्था ग्रामीण शिक्षा सुधार पर केंद्रित है, जो सौर ऊर्जा से चलती है और जीवाश्म ईंधन से मुक्त है. 2018 में उनके किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें रेमन मैगसेसे अवॉर्ड मिला, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है.

यह आंदोलन शुरू से शांतिपूर्ण रहा. वांगचुक और उनके समर्थकों ने दिल्ली तक की पैदल यात्रा की जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. लेकिन 24 सितंबर को युवाओं (जेन Z) के नेतृत्व में हिंसा भड़क उठी. BJP कार्यालय जला दिया गया, CRPF वाहन आग में लगाए गए और पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई.लेह में कर्फ्यू लगा और 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं. वांगचुक ने हिंसा की निंदा की, लेकिन केंद्र का मानना है कि उनके उकसावे वाले बयानों से भीड़ हिंसक हो गई. 25 सितंबर को MHA ने उनके ऑर्गेनाइजेशन SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया. 26 सितंबर को NSA के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उसके बाद से लद्दाख का माहौल पर राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो गई है. X पर #ReleaseSonamWangchuk और #SonamWangchukTraitor भी ट्रेंड कर रहा है.

Advertisement

1-लद्दाख को ऑटोनामी या स्टेटहुड को लेकर इतनी खींचतान क्‍यों?

सोनम वांगचुक पहले केवल छठे शेड्यूल की बात करते थे पर अब राज्य के दर्जे की भी डिमांड शुरू हो गई है. अगर जम्मू कश्मीर के मैप देखेंगे तो पाएंगे कि लद्दाख तीन चौथाई हिस्से से भी अधिक है.और जनसंख्या केवल 3 लाख के करीब है. ऐसी परिस्थिति में जबकि इस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के साथ मिल रहा हो यहां अभी कुछ साल स्टेटहुड देना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना साबित हो सकता है. दूसरे यह आंदोलन भी केवल लेह में ही हो रहा है. जो इस विशाल केंद्र शासित प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है.

एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई बार सोनम वांगचुक ने इस तरह की धमकियां दी हैं जो उन्हें संदेहास्पद बनाता है. ऐसे विडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें उन्होंने सेना में विद्रोह की बात की और चीनी सेना को अंदर आने तक की बातें की हैं. यह अलग बात है कि उन्होंने ये सब बातें भारत सरकार को अपनी बात समझाने के लिए ही की होंगी, पर ऐसी बातें देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील होती हैं.

इसके साथ ही सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 6ठीं अनुसूची टेबल से बाहर है. इसलिए इस पर बहुत ज्यादा जोर देना समय के हिसाब से ठीक नहीं है.

Advertisement

2- बिना डिवलेपमेंट के कैसे होगी बेरोजगारी दूर?

वांगचुक लद्दाखी युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं . पर कॉरपोरेट के पहुचे बिना बिना क्या सबको रोजगार देना संभव है. क्या सबको सरकारी नौकरियां देना संभव हो सकता है. लद्दाख हिमालय का ऊपरी भाग है, जहां औसत ऊँचाई 3,000 मीटर है. जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर 30% पिघले, नदियाँ सूख रहीं हैं. वांगचुक ने मार्च 2024 के 21-दिवसीय उपवास के समय कहा था कि पर्यावरण संकट बेरोजगारी का मूल है. फसलें बर्बाद, पर्यटन प्रभावित. जाहिर है कि अगर वांगचुक जैसे लोग और मजबूत होते हैं तो बाहर की कंपनियों का यहां पहुंचना मुश्किल है.

6ठीं अनुसूची की मांग आदिवासी भूमि संरक्षण के लिए है, ताकि खनन/पर्यटन से पारिस्थितिकी न बर्बाद हो. समझ सकते हैं कि वांगचुक कितने बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं. लद्दाख में अथाह खनिज मौजूद हैं. सेमीकंडक्टर के लिए अल्ट्रा प्योर सिलिका से ले कर कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार हैं यहां. यूरेनियम और थोरियम के रिजर्व भी मौजूद हैं.

3- उकसावे वाले बयान और हिंसा भड़काना

केंद्र सरकार का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों ने लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध को हिंसा में बदल दिया गया. वांगचुक ने 'अरब स्प्रिंग' और 'नेपाल के जेन Z विद्रोह' का जिक्र किया, जो युवाओं को 'क्रांति' की ओर ले गया. 24 सितंबर को LAB की बंद के दौरान, दो हड़तालियों के अस्पताल पहुंचने पर युवा सड़कों पर उतरे. BJP कार्यालय, हिल काउंसिल मुख्यालय, और वाहन जलाए गए. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, और फायरिंग की. वांगचुक ने हिंसा की निंदा की, कहा, मैंने हिंदी और लद्दाखी में शांति की अपील की.लेकिन केंद्र ने कहा कि वे एम्बुलेंस से गांव भाग गए, स्थिति संभालने की कोशिश नहीं की. X पर @ARanganathan72 लिखते हैं कि वांगचुक ने लद्दाख को नेपाली अराजकता की ओर धकेला.

Advertisement

4- विदेशी फंडिंग

वांगचुक पर विदेशी प्रभाव का सबसे बड़ा आरोप है. 25 सितंबर को MHA ने SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द किया, आरोप लगाया कि FCRA 2010 के उल्लंघन करके स्थानीय फंड FCRA खाते में जमा, गैर-अनुमति वाले गतिविधियों के लिए फंड का दुरुपयोग. FY 2020-21 में 54,600 रुपये का स्थानीय फंड FCRA खाते में, FY 2021-22 में 3.35 लाख तक का हुआ है.

स्वीडिश संगठन Framtidsjorden से 4.93 लाख युवा जागरूकता कार्यक्रमों के लिए. HIAL (हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख) को 6 करोड़ से 15 करोड़ दान, जिसमें 6.5 करोड़ उनकी निजी फर्म Sheshyon Innovations को ट्रांसफर. 2002 से आशोका फेलोशिप.

5-पाकिस्तान यात्रा

फरवरी 2025 में पाकिस्तान जलवायु सम्मेलन में भागीदारी संदिग्ध. आरोप है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा पर्यावरण सम्मेलन हुआ जो विश्व स्तरीय हो. CBI ने जांच शुरू, MHA ने कहा, विदेशी फंड से संप्रभुता पर अध्ययन. BJP के अमित मालवीय ने X पर कहा, वांगचुक और कांग्रेस विदेशी एजेंसियों से प्रेरित, सीमा पर अशांति फैला रहे हैं. यह संदेह पैदा करता है कि उनका आंदोलन पर्यावरणीय है या चीन-पाकिस्तान से जुड़ा है. जो लद्दाख की रणनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा करता है. वांगचुक ने कहा, यह विदेशी फंड नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, टैक्स चुकाया है.पर संदेह तो बढ़ाता ही है.

---- समाप्त ----