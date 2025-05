My Name is Khan: 'नए भारत' में इंसाफ की तलाश?

कैम्ब्रिज से पढ़े प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की और वो एक भारतीय मुस्लिम हैं. वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं को कानून से ऊपर माना जा रहा है. यह कहानी 'नए भारत' में मुस्लिम पहचान के साथ हो रहे भेदभाव और बोलने की आजादी पर सवाल उठाती है.

