scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पांच साल की उम्र में मां-बाप की लाशों की रखवाली...रुला देगी जंगल में मिले इस मासूम की कहानी

ओडिशा से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. पांच साल के जिस मासूम को इस उम्र में गोद की जरूरत थी वही बच्चा इस ठंड के मौसम में पूरी रात घने जंगल में अपने मां-बाप के लाशों की रखवाली करता रहा. मामला देवगढ़ जिले का है जहां पांच साल का मासूम पूरी रात ठंड में मृत माता-पिता की रखवाली करता रहा.

Advertisement
X
चचेरी बहन के साथ रिलेशन पर भड़का दोस्त, कर दी किशोर की हत्या (Photo: Representational image)
चचेरी बहन के साथ रिलेशन पर भड़का दोस्त, कर दी किशोर की हत्या (Photo: Representational image)

ओडिशा के देवगढ़ जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पांच साल का मासूम पूरी रात कड़ाके की ठंड में जंगल में अकेला बैठा अपने मृत पिता और बेहोश मां की रखवाली करता रहा. रविवार सुबह जब बच्चा जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता मिला, तब इस दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जियानंतपाली गांव निवासी दुष्मंत मांझी और उनकी पत्नी रिंकी मांझी घरेलू विवाद के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. दंपती ने सड़क किनारे बाइक खड़ी की और करीब एक किलोमीटर अंदर जंगल में चले गए, वहां उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया. उनके साथ उनका पांच साल का बेटा भी मौजूद था.

जहर खाकर मां-बाप ने दी जान, बेटा करता रहा शव की रखवाली

सम्बंधित ख़बरें

5वीं पास की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी किया अप्लाई! इस पद के लिए मांगे गए थे आवेदन
देवगढ़ में हृदय विदारक घटना. (Photo: Representational )
5 साल का मासूम कड़कड़ाती ठंड में करता रहा मां-बाप के शव की रखवाली
Maoist leader Ganesh Uike killed in encounter
हिडमा से कम खूंखार नहीं था नक्सल कमांडर गणेश उईके, 23 टीमों ने जंगल में घेरकर किया एनकाउंटर
Gadchiroli Naxalites surrender
आंकड़ों में नक्सलवाद: क्या भारत में कमजोर पड़ रहा है नक्सली आंदोलन?
संबलपुर लिंचिंग मामले में इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट चर्चा में (Photo: Abid Bhat)
'हिन्दुस्तान नहीं, लिंचिस्तान...', ओडिशा में बंगाली मुस्लिम की हत्या पर इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट

देवगढ़ के एडिशनल एसपी धीरज चोपदार ने बताया कि कीटनाशक सेवन के करीब एक घंटे के भीतर दुष्मंत मांझी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकी मांझी बेहोश हो गईं. मासूम बच्चा पूरी रात अपने माता-पिता के पास बैठा रहा और उन्हें हिलाने-डुलाने की कोशिश करता रहा. सुबह सूरज निकलने के बाद वह जंगल से निकलकर सड़क तक पहुंचा और लोगों से मदद मांगी.

Advertisement

राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. बेहोश महिला को इलाज के लिए पड़ोसी जिले अंगुल के छेंदिपाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि बच्चे को भी उसके माता-पिता ने कीटनाशक पिलाया था, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई.

अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को उसके दादा-दादी को सौंप दिया गया है और फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दंपती ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement