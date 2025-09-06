Odisha: मदरसे में नाबालिग छात्र की क्रूर हत्या.. सीनियर छात्रों ने यौन शोषण के बाद गला घोंटकर मार डाला, शव टैंक में फेंका

ओडिशा के नयागढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां नीलापल्ली स्थित एक मदरसे में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र फरनरुद्दीन खान की उसके ही सीनियर छात्रों ने बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना रानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई. फरनरुद्दीन मूल रूप से कटक जिले के अठगढ़ का निवासी था और मदरसे में पढ़ाई कर रहा था.

जानकारी के अनुसार, फरनरुद्दीन को उसके सीनियर छात्र लंबे समय से यौन शोषण और अप्राकृतिक कृत्यों का शिकार बना रहे थे. 31 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे आरोपियों ने पहले उसे यौन शोषण का शिकार बनाया और फिर बेरहमी से पीटने के बाद मदरसे के ही एक परित्यक्त शौचालय टैंक में फेंक दिया. आरोपी समझे कि बच्चा वहीं मर गया है.

लेकिन फरनरुद्दीन किसी तरह बच निकला. हालांकि, 2 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे आरोपियों ने उसे दोबारा बहाने से बुलाया और फिर उसी टैंक के पास ले जाकर पहले यौन शोषण किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से उसके शव को उसी शौचालय टैंक में डाल दिया.

पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. मुख्य आरोपी की पहचान एसके XX-1 (15 वर्ष, खोरधा) के रूप में हुई है, जबकि अन्य आरोपियों में एसके RX-3 (12 वर्ष), एसके XX-2 (13 वर्ष), आरएक्स मोहम्मद (12 वर्ष) और एएक्स एज़ (14 वर्ष) शामिल हैं. सभी आरोपी खोरधा जिले और रानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं.

सभी आरोपियों के नाम प्रवेश रजिस्टर से काट दिए गए

पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया. उन्होंने हत्या के साथ-साथ शव को छिपाने और सबूत नष्ट करने की भी बात स्वीकार की. इस वारदात के बाद मदरसे ने सभी आरोपियों के नाम प्रवेश रजिस्टर से काट दिए हैं और उनके जन्म प्रमाणपत्र जब्त कर लिए गए हैं. मामले को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. पीड़ित छात्र के पिता ने राजसुनाखला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. घटना के बाद इलाके में गुस्से और आक्रोश का माहौल है.

