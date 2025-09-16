चिता पर मुखाग्नि से ठीक पहले जिंदा हो गई महिला, पुरी के शमशान से लौटी वापस

ओडिशा के पुरी से मरकर जीवित होने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक महिला मरने के बाद अचानक जिंदा हो गई तो घर वाले ही स्तब्ध रह गए. दरअसल, गंजम जिले के पोलसारा निवासी 86 साल की पी. लक्ष्मी नामक महिला बीमार थी और स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां परिवार के सदस्यों के अनुसार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

शव जलाने की तैयारी में था परिवार

सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुरी के स्वर्गद्वार श्मशान घाट ले जाया गया. लेकिन चिता जलाने से कुछ क्षण पहले ही वह जीवित हो उठीं.

चिता परा लाश में अचानक दिखी हलचल



दरअसल महिला का शव चिता पर था और जैसे ही रिश्तेदार और पुजारी दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी शव में जीवन के संकेत देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने थोड़ी हलचल देखी, और करीब से देखने पर पता चला कि महिला की सांसें अभी भी चल रही थीं. अंतिम संस्कार तुरंत रोक दिया गया और लक्ष्मी को पुरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह जीवित हैं और उनका आपातकालीन उपचार शुरू कर दिया गया.

