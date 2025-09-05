scorecardresearch
 

पत्नी से संबंध खराब होने पर झाड़फूंक का हुआ शक, गमछे से गला घोंटकर कर दी 'तांत्रिक' की हत्या

पुलिस जांच में पता चला कि नेतराम गोंड़ झाड़फूंक का काम करता था, जिसके चलते दोनों भाइयों को शक था कि उसने जादूटोना कर रामगोपाल और उसकी पत्नी के रिश्ते खराब किए हैं.

पुलिस ने हत्याकांड का किया पर्दाफाश.(Photo:ITG)
MP News: नरसिंहपुर जिले में झाड़फूंक की शंका पर आदिवासी व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मुंगवानी थाना इलाके रोहिया पटी गांव में टुल्लू पोघरा हार स्थित खेत की टपरिया में यह घटना हुई. जहां नेतराम गोंड़ (55) की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक झाड़-फूंक का काम करता था और इसी को लेकर गांव के ही रामकुमार और उसके भाई रामगोपाल ने मिलकर यह वारदात की.

पुलिस के अनुसार, घटना 3 सितंबर की शाम से 4 सितंबर की सुबह के बीच हुई. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों भाइयों को शक था कि मृतक ने जादूटोना करके रामगोपाल और उसकी पत्नी के संबंध खराब कर दिए हैं. इसी वजह से दोनों ने देर रात टपरिया में जाकर पहले मृतक को धमकाया और फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपियों को तलाश कर 5 सितंबर की सुबह खापा हाइवे से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार भी कर लिया है.

फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
