पत्नी से संबंध खराब होने पर झाड़फूंक का हुआ शक, गमछे से गला घोंटकर कर दी 'तांत्रिक' की हत्या

MP News: नरसिंहपुर जिले में झाड़फूंक की शंका पर आदिवासी व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मुंगवानी थाना इलाके रोहिया पटी गांव में टुल्लू पोघरा हार स्थित खेत की टपरिया में यह घटना हुई. जहां नेतराम गोंड़ (55) की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक झाड़-फूंक का काम करता था और इसी को लेकर गांव के ही रामकुमार और उसके भाई रामगोपाल ने मिलकर यह वारदात की.

पुलिस के अनुसार, घटना 3 सितंबर की शाम से 4 सितंबर की सुबह के बीच हुई. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों भाइयों को शक था कि मृतक ने जादूटोना करके रामगोपाल और उसकी पत्नी के संबंध खराब कर दिए हैं. इसी वजह से दोनों ने देर रात टपरिया में जाकर पहले मृतक को धमकाया और फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपियों को तलाश कर 5 सितंबर की सुबह खापा हाइवे से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार भी कर लिया है.

Advertisement

फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----