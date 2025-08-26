MP: गुना में स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर के खिलाफ सड़क पर उतरे मासूम, बाल हठ के आगे फूल गईं प्रशासन की सांसें

'हमारी मांगें पूरी करो...' मासूमियत भरे अंदाज में नारे लगाने वाले बच्चों की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आई है. तस्वीर में दिखाई दे रहे मासूम बच्चे सरकारी स्कूल के छात्र हैं. मासूम छात्रों का आंदोलन स्कूल के प्राचार्य कालू सिंह डोंडवा के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है. पिछले पांच साल से स्कूल में सेवाएं दे रहे कालू सिंह के कार्यकाल में हमेशा शत प्रतिशत रिजल्ट रहता था. बच्चे भी उनकी व्यवहार से संतुष्ट थे और समय से पहले स्कूल पहुंचते थे. लेकिन अपने गुरु जी के ट्रांसफर से छात्र दुखी हो गए.

दरअसल, आरोन तहसील के खामखेड़ा गांव स्थित सरकारी स्कूल प्राचार्य कालू सिंह डोंडवा के ट्रांसफर से नाराज होकर छात्रों ने चक्काजाम कर दिया. बीच सड़क पर बैठाकर प्रदर्शन कर रहे छोटे-छोटे बच्चे चाहते हैं कि उनके टीचर का ट्रांसफर कैंसिल किया जाए. यदि ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया जाता तो सभी बच्चे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने भोपाल भी जाएंगे.



स्कूल के शिक्षक ने बताया कि बच्चों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है. सभी बच्चे चाहते हैं कि प्राचार्य कालू सिंह का तबादला निरस्त किया जाए.



एक घंटे चले चक्काजाम के बाद प्रदर्शन करने वालों से मिलने पहुंचे अधिकारियों ने बच्चों को जैसे-तैसे मना लिया और प्राचार्य कालू सिंह का ट्रांसफर कैंसिल करवाने का आश्वासन भी दे दिया. तब कहीं जाकर बच्चों ने अपना बाल हट छोड़ा.

