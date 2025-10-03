scorecardresearch
 

'हैलो पुलिस अंकल, मुझे मम्मी ने पीटा है, जल्दी आइये', कुरकुरे की जिद में मासूम ने पुलिस को मिला दिया फोन

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक मासूम की अनोखी शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्चे ने मां और बहन द्वारा पिटाई करने की शिकायत डायल 112 पर कर दी. मामला खुटार चौकी के चितरवई कला गांव का है. मासूम की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की मां को समझाया. पुलिस ने आगे से बच्चे को न पीटने की हिदायत भी दी.

बच्चे ने पिटाई होने पर पुलिस को लगाया फोन (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इंसानियत और संवेदनशीलता से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है. खुटार चौकी के चितरवई कला गांव में एक मासूम बच्चे ने मां और बहन के हाथों पिटाई होने के बाद सीधे डायल 112 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई. बच्चे की इस मासूमियत भरी शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

पिटाई होने पर पुलिस को लगाया फोन

जानकारी के अनुसार, बच्चा अपनी मां और बहन से कुरकुरे के लिए 20 रुपये मांग रहा था. इसी बात पर उसकी मां और बहन ने उसे रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी. बच्चे ने रोते हुए डायल 112 पर पुलिस को फोन लगा दिया.  फोन पर उसने कहा कि उसे उसकी मां और बहन मारती हैं. यह सुनकर पुलिसकर्मियों ने बच्चे को बेहद प्यार से समझाया और जल्द ही मौके पर पहुंचने का भरोसा दिलाया.

पुलिसकर्मी ने बच्चे को दिलाया कुरकुरे

डायल 112 में पदस्थ पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा तुरंत गांव पहुंचे. वहां उन्होंने बच्चे और उसकी मां को बुलाया और दोनों को समझाया. पुलिस ने मां को सख्त हिदायत दी कि बच्चे की आगे से पिटाई न करें और उसे प्यार से समझाएं. साथ ही बच्चे को कुरकुरे दिलाकर उसका मन भी बहलाया.

बच्चे की मासूम शिकायत और पुलिस के इस संवेदनशील रवैये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग इस वीडियो को देखकर पुलिस की सराहना कर रहे हैं. अक्सर पुलिस को सख्ती और कठोरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस घटना ने पुलिस के मानवीय चेहरे को सामने ला दिया.

इस घटना के बाद से गांव में भी चर्चा का माहौल है. यह घटना न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बल्कि लोगों को यह भी संदेश दे रही है कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी पुलिस से मदद ली जा सकती है और पुलिस संवेदनशीलता के साथ आम लोगों के बीच खड़ी है.

 

