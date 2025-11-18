scorecardresearch
 

Feedback

2 साल बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया, 'मोहन यादव' के CM बनने पर उनके मन में क्या आया

MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार वह बात सार्वजनिक मंच पर स्वीकार कर ली, जिसे वह पिछले दो साल से अपने दिल में दबाए हुए थे.

Advertisement
X
केंद्रीय कृषि‍ मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
केंद्रीय कृषि‍ मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

MP News: राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय किरार सम्मेलन के मंच पर वह बात सामने आ गई, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दो साल से दिल में दबाए हुए थे. 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि यह उनके लिए ‘परीक्षा की घड़ी’ थी. 

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''2023 में जब बम्पर मेजोरिटी मिली तो हर किसी को लग रहा था कि स्वाभाविक रूप से तय है सब चीजें. लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी.

तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा. अलग-अलग रिएक्शन हो सकते थे, गुस्सा आ सकता था कि मैंने इतनी मेहनत की, पर दिल ने कहा कि शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है माथे पर शिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है और मैंने मोहन जी का नाम प्रस्तावित किया.'' देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

jitu patwari congress
जीतू पटवारी पर प्रदर्शन करने पर FIR दर्ज, गेहूं की बोरी लेकर गए थे शिवराज चौहान के घर 
Alcohol should not be sold in villages, strict instructions given.
'गांव में किसी भी कीमत पर न बिके दारू', शिवराज चौहान हुए सख्त 
First phase voting is just two days away
ब‍िहार CM हाउस में होती थी क‍िडनैप‍िंग की डील: शिवराज  
Players shaped by the chief minister and agriculture minister in 2024
केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित 
ग्वालियर में Fortuner के एक्सीडेंट से पहले का Video 

बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए राजनितिक विश्लेषकों ने शिवराज की 'लाड़ली बहना योजना' को बड़ी वजह बताया था. लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और अगले ही साल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज को केंद्र में मंत्री पद से नवाज़ा गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement