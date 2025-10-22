scorecardresearch
 

रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी पकड़ा गया... गांववालों ने जमकर पीटा और कर दिया मुंडन, नहीं हुई FIR

घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग युवक से उसके गांव का नाम पूछ रहे हैं और उसके बाल काटते दिख रहे हैं.

युवक को जमकर पीटा और कर दिया मुंडन.(Photo:Screengrab)
मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव में रात के समय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों ने दबोच लिया और मारपीट कर उसका मुंडन कर दिया. मुंडन किए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक पक्ष और युवती पक्ष में सुलह के चलते पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ.

मंगलवार शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के माकड़ोद गांव का है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पकड़कर उसके सिर के बाल काटते हुए और उसका मुंडन करते हुए नजर आ रहे हैं. 

वीडियो में कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, जिसमें वे युवक से उसके गांव के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग उसके गांव का नाम भी बोलते दिख रहे हैं. वीडियो में युवक के गांव का नाम ऊंचाखेड़ा बताया गया है. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

दरअसल, ऊंचाखेड़ा गांव निवासी एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने आधी रात को मानपुर थाना क्षेत्र के माकड़ोद गांव जा पहुंचा. इस दौरान लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गांव के बीचो-बीच उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद परिजनों ने उसका सिर मुंडवा दिया.

वीडियो सामने आने के बाद मानपुर थाना पुलिस ने टीम भेजकर मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला युवक और युवती के परिजन आपस में रिश्तेदार निकले और दोनों पक्ष पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते. फिर दोनों पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर आपसी सुलह का लिखत पत्र पुलिस को सौंप दिया.

मानपुर थाना प्रभारी पप्पू सिंह यादव ने बताया कि घटना का सामने आया वीडियो माकड़ोद गांव का है. दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, लेकिन दोनों ही पक्ष कार्रवाई नहीं चाहते. उन्होंने थाने आकार राजीनामा कर लेने की बात कही है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

