सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, अयोध्या के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, SDRF की टीमें अलर्ट

अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर 93.200 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर है. तेज बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग ऊंचाई वाले स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. प्रशासन और SDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं.

सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार किया (Photo: Screengrab)
अयोध्या में सरयू नदी एक बार फिर उफान पर है. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे नदी का जलस्तर 93.200 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 92.730 मीटर से 47 सेंटीमीटर अधिक है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नदी का जलस्तर हर घंटे 2.5 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और दोपहर बाद इसमें और तेजी आ सकती है.

पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश और आसमान में घने बादलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. लगातार जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. 

सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची

बढ़ते जलस्तर से अयोध्या की निचली बस्तियों और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. मूडाडीहा, सलेमपुर, पिपरी संग्राम और उरदहवा गांव चारों ओर से पानी में घिर गए हैं. ग्रामीण अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जा रहे हैं.

प्रशासन ने राहत कैंप ने राहत कैंप की व्यवस्था की

जिला प्रशासन और SDRF की टीमें अलर्ट पर हैं. नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन ने राहत कैंप और अस्थाई आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं.
 

