scorecardresearch
 

Feedback

'राजा रघुवंशी को सोनम और राज ने हवस पूरी करने के लिए मारा', शिलांग जाने से पहले बड़े भाई का दावा

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी मुख्य गवाह के तौर पर गवाही देंगे. शिलांग रवाना होने से पहले विपिन ने दावा किया कि राजा की हत्या सोनम और राज कुशवाहा ने हवस के लिए की थी. उन्होंने कहा कि वह अपने भाई को न्याय दिलाने और सभी पाँचों आरोपियों को कठोर सज़ा दिलवाने के लिए अंत तक लड़ेंगे.

Advertisement
X
शिलांग में विपिन रघुवंशी की गवाही होने जा रही है. (File Photo: ITG)
शिलांग में विपिन रघुवंशी की गवाही होने जा रही है. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी की गवाही होने जा रही है. गवाही के लिए विपिन रविवार को शिलांग रवाना हो गए. रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया कि राजा की हत्या सोनम और राज कुशवाहा ने हवस के लिए की थी.

विपिन ने कहा कि वह अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक सोनम सहित सभी पांचों आरोपी कठोर सजा नहीं पाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे.

राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस पहले ही सोनम और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. अब केस की सुनवाई शिलांग कोर्ट में चल रही है, जहां अगले चरण में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी की गवाही होगी.

हवस की वजह से रची गई साजिशन हत्या
विपिन ने कहा कि उनके भाई की मौत किसी विवाद या आपसी रंजिश का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह 'हवस की वजह से रची गई साजिशन हत्या थी'. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो अदालत में सच्चाई को उजागर करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़. (फाइल फोटो)
राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम समेत पांच आरोपियों पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल 
indore hc on sonam ravan dahan
इंदौर: HC का आदेश, दशहरे पर नहीं जलेगा सोनम का पुतला 
Sonam Raghvanshi crime disclosure in chargesheet
पुलिस की चार्जशीट में मौजूद है सोनम रघुवंशी की हर करतूत, सामने आया राजा मर्डर केस का सच 
Sonam_bail_petition
राजा रघुवंशी हत्या केस: पत्नी सोनम ने दायर की जमानत याचिका 

इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी
रघुवंशी परिवार का कहना है कि पिछले कई महीनों से वे लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. विपिन ने कहा, 'जब तक राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हमारा परिवार चैन से नहीं रहेगा. हमें विश्वास है कि अदालत सच्चाई को पहचान लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement