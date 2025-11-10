'राजा रघुवंशी को सोनम और राज ने हवस पूरी करने के लिए मारा', शिलांग जाने से पहले बड़े भाई का दावा

मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी की गवाही होने जा रही है. गवाही के लिए विपिन रविवार को शिलांग रवाना हो गए. रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया कि राजा की हत्या सोनम और राज कुशवाहा ने हवस के लिए की थी.

विपिन ने कहा कि वह अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक सोनम सहित सभी पांचों आरोपी कठोर सजा नहीं पाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे.

राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस पहले ही सोनम और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. अब केस की सुनवाई शिलांग कोर्ट में चल रही है, जहां अगले चरण में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी की गवाही होगी.



हवस की वजह से रची गई साजिशन हत्या

विपिन ने कहा कि उनके भाई की मौत किसी विवाद या आपसी रंजिश का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह 'हवस की वजह से रची गई साजिशन हत्या थी'. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो अदालत में सच्चाई को उजागर करेंगे.

इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी

रघुवंशी परिवार का कहना है कि पिछले कई महीनों से वे लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. विपिन ने कहा, 'जब तक राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हमारा परिवार चैन से नहीं रहेगा. हमें विश्वास है कि अदालत सच्चाई को पहचान लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी.'

